Британский зонтик над Украиной. Что означает для Европы гарантия безопасности Лондона

Соглашение по безопасности Украины с Великобританией — начало формирования новой архитектуры безопасности в Европе

12 января 2024 года в Киеве состоялось очень важное событие — подписание соглашения по безопасности между Украиной и Великобританией.

В чем значимость этого соглашения? Это первое межгосударственное соглашение о предоставлении Украине международных гарантий безопасности, которые наши партнеры обещали ранее, в частности в совместном заявлении лидеров стран G-7 на прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе. Сразу отмечу, что сейчас нет смысла спорить о самом термине "гарантии безопасности", в том числе и о его формальном отсутствии в названии и тексте Соглашения. Важным является содержание — четкая и достаточно конкретная формулировка обязательств Великобритании предоставлять нам военную и экономическую помощь следующие 10 лет, или до нашего вступления в НАТО, особенно в случае нового нападения России на Украину. В тексте Соглашения прямо говорится о "предотвращении и активном сдерживании и противодействии любой военной эскалации и/или новой агрессии со стороны Российской Федерации". Безусловно, речь не идет о том, что Великобритания будет воевать вместе с нами против России. Это риск мировой, и даже ядерной войны. И нам никто этого не обещал. Но принципиально важным является гарантирование сохранения как минимум на 10 лет той помощи, которую Великобритания предоставляет нам уже сейчас.

Это не "меморандум", а межгосударственный договор, и речь идет не об абстрактных обещаниях, а о конкретных действиях и обязательствах. В частности, в тексте Соглашения говорится о том, что "в 2024 году Соединенное Королевство предоставит дополнительную поддержку в 2,5 млрд фунтов стерлингов". Обращу внимание и на то, что в Соглашении говорится и о взаимных обязательствах. Один из пунктов Соглашения говорит о том, что "участники будут стремиться обеспечить, чтобы военные возможности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна предоставить эффективную военную помощь".

Соглашение охватывает различные сферы сотрудничества в сфере безопасности — оборонное и военное сотрудничество, морская безопасность, сотрудничество в области оборонной промышленности; сотрудничество в сфере невоенной безопасности (защита критической инфраструктуры; сотрудничество в сфере безопасности, в частности, на уровне разведки и спецслужб, и кибербезопасности; информационная безопасность, борьба с информационными манипуляциями и пропагандой; сотрудничество в сфере борьбы с опасной организованной преступностью), политическое сотрудничество (установление справедливого и устойчивого мира;

Великобритания начинает... Фото: Офис президента

Предпоследний (восьмой) раздел Соглашения касается сотрудничества на случай будущего вооруженного нападения. В частности, речь идет о том, что "Соединенное Королевство обязуется, что при таких обстоятельствах (вооруженное нападение России на Украину — В.Ф.), действуя согласно своим правовым и конституционным требованиям, предоставит Украине быструю и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь; наложит на Россию экономические и другие наказания; будет консультироваться с Украиной относительно ее потребностей, когда она осуществляет свое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН". Это также свидетельствует о конкретном содержании Соглашения, его принципиальном отличии от того, что было в знаменитом Будапештском меморандуме.

Фактически соглашение по безопасности с Великобританией имеет всеобъемлющий характер. Что очень важно, оно напрямую привязано к процессу евроатлантической интеграции Украины. Это Соглашение не является заменой интеграции Украины в НАТО, наоборот, является нашим указателем к Североатлантическому альянсу и будет действовать до момента вступления Украины в НАТО. При этом в Соглашении говорится о том, что "Соединенное Королевство считает, что будущее членство Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) сделает эффективный вклад в мир и стабильность в Европе" и будет оказывать "поддержку будущей интеграции Украины в евроатлантические институты, в частности путем поддержки планов реформ Украины и совместимости с НАТО".

Хорошо зная политический процесс Украины с первых лет независимости Украины, могу утверждать, что о таком Соглашении мечтали несколько поколений украинских политиков, дипломатов, политических экспертов, общественных активистов, которые стремились к интеграции Украины в Западный мир. Неоднократно были попытки выйти на подобное соглашение с США, с другими влиятельными западными странами. К сожалению, ни одна из этих попыток не имела результата. Только сейчас в условиях полномасштабной войны России против Украины на Западе наконец начинает формироваться осознание того, что Украина нуждается в долгосрочной безопасности поддержки и реальной интеграции в глобальные межгосударственные структуры Западного мира — ЕС и НАТО. Соглашение по безопасности с Великобританией является не только подтверждением этого, а настоящим международно-правовым прорывом Украины на этом пути, огромным успехом украинской дипломатии...

Особое значение соглашения по безопасности с Великобританией в том, что оно является первым таким соглашением со странами, которые обещали нам гарантии безопасности. Президент Зеленский отметил, что это Соглашение может рассматриваться как "основа для подобной работы с другими нашими партнерами", как "базовый документ в развитие соответствующего решения "Группы семи". Соглашения по безопасности Украины с разными странами будут отличаться одно от другого, но важно задать определенный стандарт, от которого можно отталкиваться и вокруг которого можно вести переговоры о подобных договорах с другими странами.

Стратегическое значение соглашения по безопасности с Великобританией заключается в том, что оно, вместе с другими подобными соглашениями, будет закладывать фундамент новой архитектуры безопасности в Европе. Обеспечение безопасности для Украины будет означать и формирование общей системы безопасности для всей Европы. Но для этого прежде всего нужно остановить российскую войну против Украины, а дальше сдерживать Россию от новых актов агрессии. Также в перспективе необходимо будет подготовить ряд секторальных соглашений по безопасности и новое коллективное соглашение о безопасности и сотрудничестве в Европе.

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