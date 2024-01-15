Войдет в мировую историю войн: как и кто сбил российские А-50 и Ил-22

Источники РФ пытаются доказать, что два уникальных самолета сбили свои же. Но в любом случае, отмечает военный обозреватель Александр Коваленко, это войдет в мировую историю войн — либо как фантастический российский провал, либо как феноменальный украинский успех.

Относительно "инцидента" с российскими А-50 и Ил-22 над Азовским морем…

Сейчас российские паблики весьма активно разгоняют пояснение данного ЧП, мол это был "friendly fire" и не сработала система "свой-чужой". И, в целом, этой версии вполне могло бы вериться, ведь российское ПВО только в 2023-м сбило над временно оккупированными Запорожской и левобережной Херсонской областями несколько своих бортов тактической авиации и ударных вертолетов Ка-52.

Но есть нюанс…

Дело в том, что пункт управления/самолет-ретранслятор Ил-22 и ДРЛО А-50 день за днем, второй год подряд, летают одними и теми же маршрутами, с целью обеспечения устойчивости связи, контроля воздушной обстановки и управления оперативно-тактической авиацией.

День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, Ил-22, обычно до 6 бортов, поднимались с аэродромов "Ахтубинск", "Ростов-на-Дону", "Мариновка" в воздушное пространство и пролетали над Воронежской, Ростовской, ВОТ Луганской, Запорожской областями и, в том числе, над Азовским морем.

Аналогично и А-50, обычно до 4 бортов, поднимались с аэродромов "Ахтубинск", "Анапа" и "Крымск" и поочередно заходили на дежурство в воздушное пространство над акваторией Азовского моря.

То есть, даже с неработающей системой "свой-чужой", эти самолеты должны были быть визуально на радарах операторов ПВО, как свои. К тому же, самолет таких размеров, его скорость и высоту полета невозможно спутать, например с ракетой или истребителем противника.

Если это и был "friendly fire", то он войдет в мировую историю войн и конфликтов как самый громкий facepalm. Если же нет… То это очень уникальный случай во все той же мировой истории войн и конфликтов. Два настолько уникальных самолета были "приземлены" в настолько глубокой тыловой зоне…🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔.

Perfectum supplicium!

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