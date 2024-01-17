Воевать с Россией за ее деньги. Что нужно сделать Украине, чтобы это стало реальностью

США проводят консультации со странами G-7 по конфискации российских активов в пользу Украины. По мнению экономиста Виталия Шапрана, это означает, что перспектива такой конфискации становится реальностью — и Украина получит российские деньги на войну с Россией и послевоенное восстановление

На минувшей неделе мир всколыхнула новость, что США проводят консультации со странами G-7 относительно конфискации российских активов в пользу Украины. Объективную информацию уже попытались залить скепсисом симпатики кремлевских карликов. Поэтому в своем блоге на Минфине попытался разобраться, возможно ли Украине стать корифеем финансового искусства войны: воевать с россиянами и восстанавливать экономику за деньги россиян? Коротко выводы таковы:

На повестке дня — распределение шкуры неубитого российского медведя, которую он успел заложить в европейских и американских банках, — оценочная стоимость пула российских активов составляет около 1 трлн. долларов США. Это суверенные активы РФ, активы подсанкционных российских олигархов и чиновников, а также неофициальные российские фонды, которые еще нужно разыскивать. Вся шумиха о том, что конфискация российских активов повлияет на доверие к доллару или евро, является ни чем иным, как политическим процессом с элементами конкуренции между центральными банками-эмитентами резервных валют. Статистика МВФ показывает, что за время войны упали не только требования в юанях в абсолютном измерении, но и их доля в общемировых резервах. Сам юань занимал всего 2,19% в мировых валютных резервах, поэтому Путину и его друзьям бежать будет некуда, если союзники Украины в G-7 (а это 87% мировых резервов) примут решение о конфискации, потому что юань не резиновый. Украине не стоит соглашаться на какие-то половинчатые меры в форме передачи доходов от конфискованных активов. Должна быть полная конфискация суверенных активов, активов подсанкционных российских чиновников и олигархов и неофициальных фондов россиян. Основная модель уже заложена в американском законопроекте H.R.4175, который должен стать глобальным примером для всех центральных банков-эмитентов резервных валют. У россиян очень слабая финансовая и правовая позиция по отстаиванию прав на свои ЗВР. У них нет обменного фонда, который бы покрывал и 10% российских активов, замороженных на Западе, чтобы устроить обмен активами. А после суда ООН по иранским активам уже создан прецедент, когда активы центрального банка могут быть взысканы в счет компенсации нанесенного государством-террористом ущерба. Конечно, кремлевские пропагандисты вопят о праве собственности ЦБР на депозиты и ценные бумаги в ЕС, забывая о праве на жизнь, безопасность и собственность жителей Бучи, Мариуполя, Бахмута, Херсона и других украинских городов. Украине стоит провести работы по идентификации российских активов — так называемой группы неофициальных фондов, за счет которых сейчас россияне накачивают ресурсами свой ВПК и обходят санкции, покупая теневой танкерный флот. Неофициальные фонды РФ по размеру сопоставимы с номинальными резервами ЦБР, и это очень лакомый кусок для конфискации, поскольку эти активы были незаконно выведены из РФ. Украине нужно готовиться к приему сотен миллиардов долларов репараций в форме конфискованных российских активов уже сейчас. Должна быть построена прозрачная инфраструктура распределения и выплат компенсаций вне бюджета Украины. Должны быть выстроены фонды развития городов и отраслей, которые станут реципиентами инвестиций. Должна быть изменена монетарная политика НБУ и регулирование работы банков в Украине с целью подготовки к приему масштабных валютных поступлений. Если мы будем не готовы, то с конфискацией средств могут и не спешить. Нужно быстро сократить количество экспертов-пессимистов, отрицающих саму возможность получения Украиной российских активов. Такие разговоры должны быть прекращены и на властном Олимпе. После того, как США вынесли вопрос конфискации российских активов на уровень G-7, Украина должна всеми силами бороться за обеспечение именно конфискации российских активов, поскольку для нас это не только финансирование нашей победы и восстановления, но и возможность затянуть во времени восстановление экономики страны-агрессора, а значит на сегодня — это главный аспект нашей национальной безопасности.

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