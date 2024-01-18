Россия захватывает Запад: мифы и реальность секретного плана вторжения

Россия действительно могла иметь планы вторжения на территорию Европы, предполагает военный обозреватель Александр Коваленко. Но в любом случае они были сорваны героическим сопротивлением Украины.

Немецкое издание Bild в одном из последних опубликованных материалов шокировало своих, да и не только своих читателей информацией о том, что Бундесвер готовится к войне с Россией по очень страшному сценарию.

Согласно сценарию, Россия в 2024 году нанесет сокрушительное поражение Украине и развернет сначала гибридное, а затем и открытое вторжение в Европу. Причем эту статью и изложенный в ней материал многие восприняли и преподнесли не как анализируемый один из негативных вариантов развития событий, причем в рамках вполне однозначных целей и задач, а как нечто действительно ожидаемое Бундесвером в ближайшее время, поскольку Украина якобы войну проиграет, и поражение ее неизбежно.

Прежде всего стоит отметить, что в Bild предоставлен сценарий для проведения учений и тренировок подразделений Бундесвера. Это простая практика — описывать какой-то сценарий, по которому они должны действовать и повышать свои навыки. Например, в рамках совместных учений Беларуси и России "Запад-2017" вообще были придуманы три несуществующие страны Вейшнория, Вейсбария и Лубения, которые в рамках сценария учений имитировали вторжение войск НАТО.

Но многих напугала именно впечатляющая, на первый взгляд, реалистичность событий, описываемых в сценарии Бундесвера. Но насколько эта "реалистичность" соответствует действительности?

Для начала следует понимать, на что способна нынешняя российская группировка в зоне боевых действий в Украине. На сегодняшний день это 462 тысячи личного состава, укомплектованные чуть более чем 2800 танками, 6800 ББМ, 4600 штуками ствольной артиллерии и более 1000 РСЗО. На первый взгляд, это колоссальный потенциал, но только на первый. На самом деле это чудовищный недокомплект войск.

Согласно штатной комплектации, 462 тысячи л.с. должны иметь на вооружении 6340 танков, 19 тысяч ББМ, почти 7 тысяч единиц ствольной артиллерии и РСЗО. Нехватка штатной комплектации лишает возможности подразделения выполнять боевые задачи. И мы это можем отчетливо видеть в последнее время.

За два года полномасштабной войны в Украине российская армия потеряла десятки тысяч единиц техники, и ее ВПК сейчас с трудом справляется с компенсацией суточных, недельных и месячных потерь, не имея возможности полностью штатно укомплектовать подразделения, находящиеся в зоне боевых действий. О каких новых танковых дивизиях может идти речь, если даже у командования российских войск нет возможности полностью укомплектовать существующие?

Еще один интересный момент заключается в возможностях россиян наступать. В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, российские войска количественно составляли 180 тысяч и захватили часть Черниговской, Киевской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей и продвинулись в Луганской и Донецкой областях. Затем они были отброшены и бежали с большинства территорий в течение 2022 года, но факт остается фактом — 180 тысяч профессиональных и полностью укомплектованных подразделений имели начальную эффективность гораздо выше, чем 460 тысяч нынешних российских вояк.

Более трех месяцев назад было начато наступление российских войск на маленький городок Авдеевка. Сейчас 45-тысячная группировка российских войск не то что захватить, она даже окружить Авдеевку не может. Три месяца потратить на маленький городок. Напомню, что в 2022-м на Киев наступала группировка в 40 тысяч человек.

Авдеевка — все еще не Россия Фото: Facebook

Или еще поразительный пример. В конце мая — начале июня 2023 года две российские группы войск "Запад" и "Центр" общей численностью 100 тысяч развернули наступление на Лимано-Купянскую ось протяженностью 170 км. Более чем за полгода наступления они не прорвали оборону украинской армии, а наступление в направлении главной цели, Купянска, шестой месяц упирается в укрепрайон возле маленького села Синьковка. Даже не города, а маленького села.

В сценарии же от Bild в очень густых красках описаны столь апокалиптические события, которые ни при каких условиях не смогут осуществиться, хотя имеют много общего с тем, что происходит и будет происходить. Например, та самая мобилизация сразу после выборов президента России. Хотя указанная цифра в 200 тысяч занижена, и мобилизация 2024 года будет явно больше "частичной мобилизации" 2022-го, когда было призвано чуть более 300 тысяч россиян.

Попытки российской армии наступать будут продолжаться в течение всего 2024 года и войдут в состояние оперативной паузы летом, но активизируются осенью. Однако, возвращаясь к вопросу эффективности таких наступлений, разительного отличия к лучшему они не будут иметь и, скорее всего, как раз наоборот.

Также вполне реалистичными рассматриваются гибридные угрозы для стран Балтии и Польши, но без явной, открытой формы вторжения, поскольку в 2025 году российская армия будет еще более истощена, чем в 2023-м и 2024-м. Украина сейчас ведет войну на истощение оккупационных войск, и это не позволяет российскому ВПК пропорционально обеспечивать войска, не говоря уже о формировании новых, полностью укомплектованных подразделений. А открытая война против НАТО для России образца 2025 года вообще стала бы самоубийством.

Но в этом сценарии интересно вот что. Об этом я писал 17 марта 2022 года в своей статье "Вторжение России в страны НАТО — вопрос краткосрочной перспективы". Согласно сценарию, после захвата Украины в предельно сжатые сроки, от 72 часов до 3-х недель, должен был осуществиться марш-бросок российских войск из Гродно и Лиды в направлении Алитуса и Марьямполя с выходом через Вилкавишкис на Калининградскую область. Российское командование отводило на операцию по прокладке сухопутного коридора 48 часов.

Москва не верила в то, что НАТО применит 5-ю статью коллективной безопасности и начнет воевать за Литву раньше чем через 48 часов, тогда как россияне будут тянуть время, объясняя с трибуны ООН и всевозможных площадок, что это не вторжение, а необходимость создания гуманитарного сухопутного коридора в Калининградскую область.

Но в Украине у россиян все пошло не по плану, и вместо 3-х суток или 3-х недель они погрязли в ожесточенных боях уже как второй год. А потому сценарий в целом не вымышленный, а вполне реальный. Вот только в его успешной реализации для России есть один нюанс. И этот нюанс — Украина.

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