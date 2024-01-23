Ползимы позади. Что на самом деле нужно, чтобы избежать отключений света

Украине удалось избежать зимнего кризиса энергосистемы, аналогичного прошлогоднему. Мы, безусловно, пройдем вторую половину этой зимы, уверен экономист Андриан Прокип. Другой вопрос: как мы будем проходить все последующие?

ПОЛЗИМЫ ПОЗАДИ, НО РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ НИКУДА НЕ ИСЧЕЗЛИ

На прошлой неделе Украина прошла экватор зимы и отопительного сезона. Несмотря на все трудности, которые возникали, хотя они и были малозаметны широкой общественности, мы все же прошли и с надеждой смотрим в ближайшее будущее — дождаться весны.

По состоянию на сегодня можно констатировать, что массированных российских атак на энергетический сектор не было. Точнее даже сказать, массированных поражений от воздушных атак не было, потому что мы просто не имеем информации о том, куда были направлены все эти сотни дронов и ракет. В энергосистеме — существенный дефицит мощностей и отсутствуют резервы, а потому отсутствие поражений инфраструктуры и увеличенные возможности импорта электроэнергии дали возможность пройти до экватора зимы без отключений. При этом, мы очень "условно" прошли пики без отключений. Ведь с одной стороны, нам помогли природные непрогнозируемые факторы — рекорды производства гидроэлектростанциями и то, что некоторые регионы были отключены в результате непогоды, а следовательно, фактическое потребление было меньше.

Однако, обстрелы и поражения были. Больше всего пострадала прифронтовая Кураховская ТЭС. Честно говоря, где-то после 10-го обстрела я уже потерял счет, сколько их было по сегодняшний день. Персонал станции — безусловно, люди стальной воли, смелость и преданность которых вряд ли можем постичь в полной мере. Иногда помогали и тревоги, во время которых люди уходят в укрытие и сокращают потребление.

Как ни печально, но воздушные тревоги тоже помогают экономить электроэнергию

Однако хорошие новости в прошлом, что логично, не означают риска отсутствия плохих новостей в будущем, во второй половине зимы. Главный диспетчер энергосистемы Виталий Зайченко убежден, что враг все же готовится к обстрелам энергосистемы, а значит, и мы должны быть готовыми. Хорошая новость, правда, заключается в том, что чем позже они начнут, тем меньше времени мы будем с отключениями. Ведь с наступлением весны (а может, и раньше, как это было в прошлом году) резко возрастет производство солнечными электростанциями, которые будут компенсировать сокращение производства потенциально поврежденными объектами.

Другое дело, что после этой зимы будет новая. И нам не известно, как долго продлится война и сколько будет воздушных атак врага. Как бы нам радостно не сообщали о росте разрешенных объемов перетоков с Европой, мы не можем надеяться только на импорт в покрытиях пиков и дефицитов. Нужно восстанавливать поврежденные и строить новые современные мощности на замену уничтоженным. И это, в частности, о маломощной и рассредоточенной генерации. Особенно остро стоит потребность высокоманевренных газовых пиковых мощностей, которые дадут возможность сбалансировать энергосистему в пики, когда чуть ли не каждый холодный день нам катастрофически не хватает электроэнергии. В периоды пиковых холодов и на аварийную помощь из соседних стран сложно рассчитывать, ведь и там энергосистема может работать на пределе возможностей и свободных мощностей может просто не оказаться.

Почему их до сих пор нет? Ответ не в сфере военных рисков. Потому что на рынке только растут долги, но не рыночные стимулы. Потому что инвестиционный климат формируется не с трибун конференций в Лондоне или Лугано, а кропотливым трудом внутри страны и защищенностью инвестиций.

Мы, безусловно, пройдем вторую половину этой зимы. Другой вопрос: как мы будем проходить все последующие?

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