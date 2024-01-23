Запаса нет: почему РФ не может устраивать системные массовые удары "шахедами"

Несмотря на все усилия, Россия не может обеспечить себя запасом дронов-"шахедов", констатирует военный обозреватель Александр Коваленко. А это не позволяет ей нарастить количество массированных ударов по Украине.

За 2/3 января РОВ применили по Украине 177 дронов-камикадзе Shahed-131/136.

В данный подсчет не входит налет с 31 декабря на 1 января (90 дронов-камикадзе), поскольку я его рассматриваю именно как атаку, начавшуюся в конце декабря 2023 года, то есть спланированную и подготовленную именно на декабрь.

Но даже если и учитывать эти 90 Shahed-131/136 (267), то все равно январский показатель налетов ниже 2/3 декабря 2023 года — 339 дронов. В свою очередь именно декабрь стал рекордным по налетам, но этому способствовала подготовка и накопление дронов-камикадзе россиянами.

До того рекордными были сентябрь и май, с достаточно сдержанными другими осенними (октябрь — 285, ноябрь — 369) и всеми летними (июнь — 201, июль — 250, август — 187) месяцами. С января по апрель 2023 года и вовсе налет Shahed-131/136 в месяц составлял менее 100 ед.

Это в очередной раз подтверждает ранее сделанные выводы, что Россия не имеет единого, пропорционального боекомплекта для систематизации налетов и выведения стабильного графика. Иными словами, Россия продолжает сохранять острую зависимость от поставок из Ирана и его производственных возможностей, которые, хоть и выросли за последние полтора года, но не настолько, чтобы позволить РОВ осуществлять стабильные массовые налеты на Украину.

В свою очередь это не означает, что Иран не имеет возможности наращивать производство — она есть, причем значительно больше, чем у самой России. А потому не исключено, что в течение 2024 года Иран сможет выйти на показатели производства от 600 до 800 Shahed-131/136 в месяц. Хотя у каждого производства есть потолок, и у Ирана этот потолок — контрабандные поставки.

Контрабанда помогает обходить санкции, но она не заменяет потенциала свободного импорта. А потому даже у Ирана возможности наращивания производства Shahed-131/136 не безграничны.

Фактически это не только сохранит зависимость России от Ирана и в дальнейшем, но и не позволит массовые удары вывести в категорию системных, сохраняя необходимость накопления Shahed-131/136 и предварительную подготовку массовых налетов как базовые при планировании таких актов террора.

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