2000 снарядов в день — мало. Почему Украина не может наступать, как Россия

Военный эксперт Николай Белесков анализирует соотношение артиллерийских боеприпасов Украины и России. К сожалению, оно сильно не в пользу ВСУ, что позволяет противнику выбирать тактику операций.

Очень "нравятся" эти рассказы о том, что и у нас дефицит БК, и у врага дефицит БК.

Дефицит дефициту разница. И вопрос не только в соотношении 2 тысячи артиллерийских боеприпасов у нас против до 10 тысяч артиллерийских боеприпасов у противника в день.

Вопрос в стратегиях и задачах, которые могут выполняться. И есть ли выбор той или иной стратегии или нет.

Особенность ситуации противника в том, что, имея в распоряжении то или иное количество боеприпасов, он может выбирать — пытаться наступать или переходить к обороне.

Вот сейчас московиты пытаются наступать, пусть и без особых результатов, имея в распоряжении до 10 тысяч снарядов в день или 2 млн снарядов собственного производства / восстановления плюс 1 млн снарядов от КНДР в год.

Если будет меньше — там 2/3, 50% или 1/3, то перейдут в оборону. Но это точно не будет катастрофа. Даже если без БК от КНДР.

У нас же с нашими 2 тысячами снарядов в день особого выбора нет. У нас в таких условиях задача-максимум — удержать то, что есть, в течение 2024 года. О чем-то большем пока не приходится говорить.

Оно, кажется, как будто все на поверхности и так. Но надо напоминать. Потому что эти оценки "у нас дефицит, у них дефицит и на этом закончили" немного надоели.

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