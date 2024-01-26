А были ли пленные на борту Ил-76: ключевой вопрос в истории, которую навязывает российская пропаганда

Ключевой вопрос во всей истории со сбитым Ил-76 - было ли известно о наличии пленных на его борту, пишет журналист Ольга Лень. И то, что этот вопрос в Украине не был своевременно поднят — большой промах нашей контрпропаганды

Вот вам первые выводы, были ли ошибки в коммуникации ситуации с Ил-76 с украинской стороны. Много букв, но главное в конце.

Что действительно произошло со сбитием Ил-76, придется разбираться еще долго. Из того, что показывают и что не показывают россияне — эта история подозрительная. Возможно, это был самолет с оружием и про пленных придумали уже после сбития. Возможно, это элемент одной большой заготовки к поездке Лаврова в ООН, как и обстрел Донецка 21 января. Но есть несколько вещей, которые могу сказать уже сейчас.

Российская пропаганда вывалила историю о самолете с пленными чрезвычайно рано. Минобороны об этом сказало уже через 25 минут после сбития. Через 40 минут об этом понаписывали Симоньян и муж-соведущий Скабеевой депутат Попов. Где-то через час председатель комитета Госдумы по безопасности Картаполов уже целую легенду выкатил, как летали два самолета и один развернули. Скажу даже больше. К часу дня российская пропаганда уже оформила легенду о пилотах, которые отвели самолет от села. Дальше они эту легенду буквально вкладывали в рот местным, чтобы их позаписывать. Таких видео с разговорами: "Вы же понимаете, что они отвели самолет от села?", — целая куча. Немного комично, что именами этих пилотов только вечером поинтересовались. Все это очень быстро. То есть, нарратив россиян о самолете с пленными в виде законченной истории мы получили уже через час после падения самолета. И тут хочу отметить, что в такой ситуации давать комментарии, вываливая отдельные факты без понимания всей ситуации, гораздо опаснее, чем не комментировать вообще. Любое сообщение, — сбили самолет или не сбивали самолет — неважно, — здесь просто уложится, как удобный кирпичик, во вражеский нарратив. Поэтому, если уж выходить с комментарием всей этой истории, то надо представлять собственную версию событий. Чтобы ее рассказать, нужно время и знание фактов. До сих пор нет вменяемого видео с места происшествия. Прошел целый день, а российская пропаганда еще не имеет возможности показать даже в вечерних новостях доказательства. На месте событий вроде как все снимают, но их съемки какие-то очень неинформативные. Что-то здесь не так. Главное утверждение российской пропаганды — украинская сторона знала о самолете с пленными. И это ключевое во всей этой истории. Именно вопрос, сообщили ли россияне, что будут везти пленных этим самолетом и запросили ли для этого коридор — является главным в вопросе, кто виноват, если действительно украинские пленные погибли. Кстати, надеюсь, все, кто кричал в свое время, как Украина виновата в сбитии россиянами МН-17 в 2014 году, потому что вроде как не ввела бесполетную зону над Донецкой областью, сейчас точно так же бросятся обвинять РФ, что не предупредили о перевозке пленных конкретно этим самолетом. Это вообще ключевое в этой истории. Потому что сбивать военные самолеты наши ПВО должны и будут — это военные цели. А вот прикрываться пленными, совершая полеты военной авиации — это преступление. И очень похоже, что именно это свое преступление россияне сейчас показали на весь мир Ошибка в коммуникации со стороны официальной украинской власти действительно была. Да, была! Но вовсе не в том, о чем все шумят. Она не в том, что именно президент или Генштаб должны были бы заявить, что разбираются. И не в том, чтобы рассказать, кто и откуда стрелял. Она касается предыдущего пункта.

Поясняю.

Уже через час после падения самолета, около 12:00 по Киеву, от российских официальных лиц прозвучало обвинение, что украинская сторона была проинформирована о перевозке пленных именно этим самолетом.

Но только в 17:46 ГУР заявил дословно следующее:

"Сейчас Украина не обладает достоверной и исчерпывающей информацией по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

Со своей стороны Украина выполнила все договоренности для надлежащей подготовки обмена. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренное место для обмена, где они находились в безопасности.

Безопасность же наших Защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона. В то же время, украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом.

Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных происходит как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом.

Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных.

Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена.

Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства."

Так вот. Такое заявление должно было появиться не позднее, чем через 30 минут, максимум час после первых заявлений о пленных на самолете. И тут неважно, действительно ли этот самолет вез пленных или это выдумка россиян. Заявить, что россияне не предупреждали, надо было сразу.

То, что ждали целый день — ошибка. Как и ошибка, что это и сейчас не является центром украинской коммуникации вокруг этого случая. Потому что именно эти утверждения в заявлении ГУР надо максимально доносить до иностранных медиа и политиков.

И вот это уже надо делать не просто публикацией в соцсетях. А выходить и заявлять голосом.

И то, что такого заявления вовремя не было, а сейчас оно не звучит громко и понятно — это следствие того, что отсутствует централизованная система борьбы с дезинформацией. Нет одного центра, который уполномочен давать комментарии в чрезвычайных ситуациях. И нет даже уполномоченного лица, которое было бы представителем в таких вопросах.

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