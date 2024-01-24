Правда о сбитом Ил-76: российская версия рушится на глазах

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Итак, что известно по падению Ил-76 по состоянию на 18:30?

Самолет упал в Белгородской области около 11:00.

Первое сообщение, которое появилось в российском информационном пространстве, касалось того, что самолет сбила российская же ПВО. Затем акцент резко сменился на сбитие украинской ПВО, причем с утверждением, что на борту были украинские пленные, готовящиеся к обмену.

Первые кадры, которые появились с места падения, не демонстрировали большого количества тел погибших. Вспомните катастрофу МН-17. Обломками самолета и телами погибших было усыпано все поле. Или хотя бы бизнес-джет Евгения Пригожина, намного меньшего размера и с меньшим количеством пассажиров на борту — первые кадры с места падения уже содержали останки пассажиров.

Также, очевидно, что самолет не заходил на посадку, а именно взлетал из Белгорода. Как можно привезти пленных для обмена в Белгород, если ты его покидаешь?

Затем появилась Маргарита Симоньян с неким списком пленных на обмен, в котором оказались украинские военные, которых обменяли еще 3 января.

Интересно и то, что OSINT-аналитики подтвердили тот факт, что самолет Ил-76 был RA-78830, летел в Россию через Египет, Саудовскую Аравию и Иран, в районе Сирии исчез с радаров, а затем появился в районе Белгорода. Очень странный маршрут как для доставки пленных украинцев, хотя, известно и то, что данный борт активно принимал участие в "иранском экспрессе".

Так выглядит Ил-76 Фото: Открытые источники

Вопрос возникал и относительно заявления МО РФ о том, что на борту 65 пленных сопровождало всего 3 конвоира. Это критически мало для такого количества пленных и полностью нарушает уставные документы.

Через 5 часов после падения Ил-76 появилось новое видео с места падения, где был показан кусок фюзеляжа с большим количеством мелких повреждений, что подтвердило сбитие ракетой ЗУР, но, опять-таки, даже 5 часов спустя не были показаны тела якобы погибших украинских пленных.

Ввиду всего вышеизложенного, версия россиян с военнопленными на борту Ил-76 с каждой минутой рушится, как хрустальный замок. Но опасность в другом.

Они официально заявили, что военнопленные были на борту. По состоянию на 18:30 ни одного вещественного доказательства тому не было предъявлено, хотя для российской пропаганды очень важно показать правоту их официальных органов. На этом фоне возникают опасения, что российские террористы могут эти "вещественные доказательства" как раз готовить…

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