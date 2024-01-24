Правда про збитий Іл-76: російська версія руйнується на очах

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Отже, що відомо щодо падіння Іл-76 станом на 18:30?

Літак упав у Бєлгородській області приблизно об 11:00.

Перше повідомлення, яке з'явилося в російському інформаційному просторі, стосувалося того, що літак збила російська ж ППО. Потім акцент різко змінився на збиття українською ППО, причому з твердженням, що на борту були українські полонені, які готуються до обміну.

Перші кадри, які з'явилися з місця падіння, не демонстрували великої кількості тіл загиблих. Згадайте катастрофу МН-17. Уламками літака і тілами загиблих було всипане все поле. Або хоча б бізнес-джет Євгена Пригожина, набагато меншого розміру і з меншою кількістю пасажирів на борту — перші кадри з місця падіння вже містили останки пасажирів.

Також, очевидно, що літак не заходив на посадку, а саме злітав із Бєлгорода. Як можна привезти полонених для обміну в Бєлгород, якщо ти його покидаєш?

Потім з'явилася Маргарита Симоньян із якимось списком полонених на обмін, у якому опинилися українські військові, яких обміняли ще 3 січня.

Цікаво й те, що OSINT-аналітики підтвердили той факт, що літак Іл-76 був RA-78830, летів у Росію через Єгипет, Саудівську Аравію та Іран, у районі Сирії зник із радарів, а потім з'явився в районі Бєлгорода. Дуже дивний маршрут як для доправлення полонених українців, хоча відомо й те, що цей борт активно брав участь в "іранському експресі".

Так виглядає Іл-76 Фото: Відкриті джерела

Питання виникало і щодо заяви МО РФ про те, що на борту 65 полонених супроводжувало всього 3 конвоїри. Це критично мало для такої кількості полонених і повністю порушує статутні документи.

Через 5 годин після падіння Іл-76 з'явилося нове відео з місця падіння, де було показано шматок фюзеляжу з великою кількістю дрібних ушкоджень, що підтвердило збиття ракетою ЗКР, але, знову ж таки, навіть через 5 годин не було показано тіла нібито загиблих українських полонених.

Зважаючи на все вищевикладене, версія росіян із військовополоненими на борту Іл-76 з кожною хвилиною руйнується, як кришталевий замок. Але небезпека в іншому.

Вони офіційно заявили, що військовополонені були на борту. Станом на 18:30 жодного речового доказу тому не було пред'явлено, хоча для російської пропаганди дуже важливо показати правоту їхніх офіційних органів. На цьому тлі виникають побоювання, що російські терористи можуть ці "речові докази" якраз готувати...

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