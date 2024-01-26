Миф о пленных в самолете. Почему не надо всерьез воспринимать версию Кремля об Ил-76

Печально, что так много украинцев повелись на российскую версию падения Ил-76, удивляется блогер Елена Степова. Хотя беспристрастный анализ ситуации, по ее мнению, четко показывает: никаких пленных в этом самолете не было.

Вчера и сегодня немножко в шоке. Почти 10 лет войны. За это время общество должно было бы понимать, что такое фейк, что такое информационная, психологическая, эмпатическая атака, что такое управление обществом с помощью эмоций. Уже должны были бы быть разработаны протоколы распознавания фейков, а главное протоколы, как не попасть в ловушку эмпатий, манипуляций и психологического давления, которые, словно мины-лепестки, разбрасывает в информационном пространстве враг...

10 лет войны. Люди носят по интернету российские новости, которые смакуют с визгом и счастьем, грустью и обвинением, потому что Россия говорит, что мы — внимание — "убили наших пленных, которые летели в российском военніло-транспортном самолете на обмен"...

Как вы поняли, речь пойдет о российском Ил, который упал на Белгородщине.

Люди, вы нормальные? Если вы носите и множите, распространяете российский фейк, делаете его важным, показываете России вес этого фейка, его влияние на вас, то еще спрошу: люди, вы нормальные ?

Наши пленные, которых "везли на обмен", улетали в военно-транспортном самолете из Белгорода? Не прилетали в Белгород, а улетали из него в глубину России? Отлет самолета зафиксировали все средства наблюдения.

Хорошо, пленные в самолете, говорят, такое бывает. Хотя вот азовцев в суд в Ростов возят в автозаках без отопления с охраной 4 охранника на 1 азовца. А тут большой транспортный самолет, ноль охраны, несколько членов экипажа и 65 наших пленных. Н-да. Но ведь домохозяйки верят.

С Белгородщины сообщают официально — "катастрофа", "упал", "место падения". Ни слова о ракете и сбили. Эти слова появились в центральных, а не белгородских новостях после того, как украинский официально-информационный сегмент без согласования с Генштабом и Минобороны написал "наши ВСУ сбили российский ИЛ". Потом подтерли новость, что увеличило ценность ее влияния, и Россия взялась по полной.

Видео упавшего самолета с Белгородщины, которые появились до новой российской версии о нахождении в нем украинских пленных, не имеют никаких тел. А 65 человек — это много. Если вспомнить, когда в 2014 году россияне сбили Ил с нашими десантниками над Луганском, то поле было усеяно телами и фрагментами тел.

Никто в настоящее время не может нам запретить радоваться каждому убитому ВСУ россиянину или сбитому, обезвреженному, сожженному российскому танку или самолету с кораблем. Но подтверждения не было, и достаточно было тихой радости вроде "хорошие новости для хорошего дня". В таких случаях официальные новостники ждут официальных подтверждений, радуется только народный социум, у него есть законное право.

Вот здесь уже президент расследование объявил, спросят ли у новостников, откуда такой фальш-старт, за чьи деньги, кто сказал "фас", для чего? Интересные вопросы.

Знаете, это было дико — читать, как куча людей поверили в российскую версию событий, даже без видео, фото с места происшествия, только на слово. И эти же люди смеются над жителями Донбасса, когда те верили, что к ним едут "банды правосеков забирать шахты".

Главное управление разведки Минобороны Украины в марте 2022 года идентифицировало членов этого экипажа — Беззубкина, Высокина, Пилуева, Житенева и Саблинского — как военнослужащих 117-го отдельного транспортного авиационного полка, "которые доставляют оружие и боеприпасы для убийства мирных граждан Украины" из других стран мира. Недавно этот самолет был в Египте. Вот это вопрос к миру, что он там делал, что забирал?

117-й полк — воинская часть №45097, которая базируется в Оренбургской области. Этот полк занимается обслуживанием военно-транспортных средств, перевозящих специальные грузы для материального обеспечения армии РФ, ни разу он не принимал участия в гуманитарных миссиях, вроде перевозки военнопленных. А вот вагнеров возил. Псковских десантников возил. Мурманские "голубые береты" возил, и это не "голубую устрицу".

Самолет двигался от Белгорода на северо-восток или восток — это противоположное направление от границы с Украиной.

Что интересно, на сайтах Белгорода горожане задают более красивые вопросы: если это украинская ракета, где наше ПВО, почему аэродром в состоянии "бомбили все 70 лет" и перешептываются о том, что самолет сообщал "земле" о неполадках во время взлета.

То есть рядовые граждане с Белгородщины не верят своим пропагандистам, а наши граждане развели печаль, панику и поверили. Да, именно поверили, потому что одни лили слезы, другие доказывали, почему именно это не фейк, а правда, то есть, если подумать, фактически оправдывали Россию и обвиняли ВСУ. Товарищ Путин в Кремле аплодирует вам, товарищи.

10 лет войны, а людям до сих пор важно, что говорят росСМИ и как посмаковать новую измену, как грустно попеть песни о плохих генералах и поносить вину, какие же мы плохие. Что это?

Люди реально радуются новости, что мы "убили пленных". Люди реально хотят, чтобы это было так. Вы с ума сошли? Почему росфейк — топ обсуждений? Почему так все ждут, что вот-вот это подтвердят? Чтобы что? Осудить действия тех, кто вас защищает? Или петь грустные песни, хотя вы никогда не видели и не слышали о пленных? Чтобы постить красивые картинки, гифки, свечечки, цветочки?

Так почему же, если это общественно важно, никто не пишет, не говорит, не знает, сколько пленных держат в ОРДЛО, например, в 37-й колонии г. Свердловск (Должанск), или сколько могил на кладбище возле этой колонии? Вот сейчас в ОРДЛО было минус 27. Холодновато! На суд в Ростове пленных из Свердловска возили в автозаках без отопления.

Я уже молчу, а подумал ли кто-то о тех, кто ждет своих родных из плена? Как им узнавать вот эти фантазии из соцсетей: "убили-не убили", ничего не ясно, но уже всем понятно.

Да, Россия может предоставить какое-то количество документов или тел наших погибших и сказать, что мы затопили их с крейсером "Москва", сбили в Иле — и что? Очень противно читать комментарии тех, кто разгонял росфейк и делал его привлекательным для использования России. Вы не просто запостили это. Вы в это поверили. Вы помогли врагу сделать это топ-темой. Теперь враг осознал, что это топ-тема. Теперь каждый сбитый нами самолет, танк, корабль будет "перевозить пленных".

Теперь Россия может все, потому что смотрите, как верят украинцы России, как переживают, как эмпатируют, потому что верят, что Россия написала, но не верят в ВСУ. А давайте завтра положим на поле, где упал самолет, 150 трупов, неважно чьих, зато красиво будет, потому что все уже поверили и ждут.

Фу такими быть. Реакция общества должна быть холодной: Россия лжет, Россия убивает!

Тот, кто написал: "Все может быть", "Неужели мы убили", "Неужели там погибли наши ребята", — все эти люди предоставили России мощнейшее оружие в руки, потому что теперь так хорошо манипулировать: вот летит российский военный самолет, там не оружие, там украинские пленные, ничего, что из Ирака в Россию, но вот, держитесь подальше, потому что...

Все, кто постил этот российский фейк, оправдались так: это же написала Россия. Так чего же вы так нервничаете, когда Россия распространяет фейки, что мы здесь все фашисты, что нас надо денацифицировать, что мы прячем танки под жилыми домами и в роддомах? Это же, по вашему мнению, правда, или как?

Говорят, что первоисточником новости, которая связала самолет, обмен и "гибель" пленных, был Шарий. Если говорить об информационной гигиене, то постить шариевщину — это как есть гной возле кожно-венерологического диспансера.

Держите голову холодной, не время для эмоций, эмпатий, паники, отчаяния. Если вам хочется чего-то нежного, как пение соловья, конфету, поплакать и на ручки, задонатьте ВСУ!

Выдержки тем, кто ждет своих из плена. Пусть эта встреча принесет вам счастье и теплые объятия родных рук!

Даже если новости слишком тяжелые, эмоциональные, болезненные, дождитесь официальных новостей, просмотрите все альтернативные источники информации, помните закон этого времени — "Россия всегда врет", верьте ВСУ!

Подняв волну в соцсетях, вот с помощью репостов именно российской версии события, Россия решила играть по-крупному, запросила заседание СБ ООН по вопросу "уничтожения Украиной мирного самолета". Но все страны мира уже знают то, что пока не понимают рядовые украинцы: Россия всегда врет, Россия всегда убивает — поэтому ее просьбу отклонили. Это дает надежду, что спектакля с трупами "пленных" не будет.

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