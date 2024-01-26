Нет мира для Путина. Почему 2024-й год становится решающим для победы в Украине

Запад должен понять: никто не сможет отсидеться за забором, пишет в колонке для Politico министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Будущее Украины — в руках ее союзников, и они не могут подвести сражающуюся страну.

2024 год знаменует собой поворотный момент: величайший демократический год в истории, когда почти половина населения мира собирается участвовать в выборах, это также год, который может решить судьбу динамично развивающейся демократии Украины.

Мы знаем, что Россия готова к войне на истощение, независимо от того, сколько десятков тысяч своих граждан она потеряет, и что Москва тратит все больше своих ресурсов на продолжающийся конфликт. Расходы президента России Владимира Путина на оборону и безопасность уже достигнут ошеломляющих 40 процентов расходов бюджета страны. И Кремль с начала года повысил ставки, увеличив интенсивность своих атак.

В свете всего этого Украина проделала невероятную работу по отпору захватчику. Она вернула себе 50 процентов территории, украденной Россией, и открыла морской проход в Черное море.

Но Киеву нужна дополнительная поддержка — и не только со стороны Великобритании. Наши коллеги-союзники тоже должны активизироваться.

Со своей стороны, Великобритания активизирует свои усилия по оказанию помощи Украине. В начале этого месяца премьер-министр Риши Сунак встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время своего визита Сунак объявил об увеличении военной поддержки Великобритании до 2,5 миллиардов фунтов стерлингов, в результате чего общий объем военной помощи Великобритании превысил 7 миллиардов фунтов стерлингов.

Эти новые деньги включают в себя 200 миллионов фунтов стерлингов на производство и закупку средств наблюдения, ударных систем дальнего действия и морских дронов. Великобритания стала первой европейской страной, отправившей Украине противотанковое оружие, современные западные боевые танки и высокоточные дальнобойные ракеты. Теперь она становится крупнейшим поставщиком дронов.

Что еще более важно, во время своей поездки премьер-министр подписал историческое Соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в области безопасности. Это соглашение, официально оформляющее поддержку во всем — от обмена разведданными и кибербезопасности до медицинской и военной подготовки, — закладывает основу для столетнего партнерства.

Послание не могло быть яснее: Великобритания взялась за это надолго.

Но месседж, который я посылаю своим коллегам из Контактной группы по обороне Украины, заключается в том, что они тоже должны принять меры.

Обучение бойцов ВСУ в Британии

За последние два года Великобритания активизировала международное сообщество. Она объединила 11 стран, чтобы помочь обучить украинских новобранцев здесь, в Великобритании, что составляет часть 60 000 украинских кадров, которых Великобритания обучает с 2014 года. Она учредила Международный фонд для Украины, собрав более £ 750 миллионов долларов на закупку приоритетного военного снаряжения, и еще один раунд торгов стартовал буквально вчера. Более того, вместе с Норвегией она возглавляет Морскую коалицию, призванную вернуть Украине твердую уверенность в своей безопасности в Черном море, — и ожидается, что целый ряд стран присоединится.

Однако мы должны сохранить эту динамику. И для этого нам нужно больше дипломатической, экономической и военной поддержки.

Не существует мира, в котором Путину можно было бы позволить победить. Это не только придаст ему смелости, поставив других наших восточноевропейских союзников под прицел России, но также станет сигналом Китаю, что все готово к захвату.

Не может быть никаких колебаний. Никакого отсиживания за забором. Не нужно ждать, чтобы увидеть, в какую сторону дует ветер. Путин считает, что Запад можно измотать. Он считает, что нам не хватает стратегического терпения. И мы должны доказать, что он неправ.

В этот великий год демократии будущее Украины находится в руках Запада. Мы не можем ее подвести.

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