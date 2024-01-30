Операция "Залужный". Почему сенсация с главкомом напоминает отставку Резникова

В странной истории с попыткой отставки главкома Залужного политолог Владимир Фесенко видит сходство с отставкой министра обороны Алексея Резникова. И, как тогда, план может быть многоступенчатым.

Сегодняшняя история с "отставкой Залужного", которая не подтвердилась, очень мне напомнила историю с отставкой Резникова с должности министра обороны.

Первый раз Резникова отправляли в отставку примерно год назад. Кстати, тогда его потенциальным преемником называли Буданова (как и сейчас в случае с Залужным). Но тогда это не произошло, как и сейчас с Залужным. Затем летом прошлого года началась вторая волна той эпопеи. И тогда были слухи, что Резникову предлагали должность посла (как якобы и сейчас Залужному). В конце концов, эта эпопея завершилась отставкой Резникова тогда, когда, наконец, нашли ему приемлемую замену.

Нечто подобное может быть и с отставкой Залужного. Сегодня, возможно, была неудачная репетиция его отставки. Как сообщают некоторые источники, ему предлагали "что-то другое", он отказался. Но, с очень высокой вероятностью, это не последняя такая попытка. Возможно, это произойдет, когда найдется "преемник", который согласится заменить Залужного на посту Командующего ВСУ. То есть отставка Залужного — это лишь вопрос времени и обстоятельств. Что касается обстоятельств, то это — ситуация на фронте, которая вряд ли будет улучшаться, активность Залужного в соцсетях, и, особенно, политическая активность и "болтливость" его окружения.

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