Электроэнергия дорожает вдвое. Куда собираются потратить все эти деньги населения

Власти объявили о предстоящем двойном повышении тарифов на электроэнергию. Эксперт рынка Олег Попенко утверждает, что это никак не поможет строительству крупных инфраструктурных проектов в отрасли — а ведь именно ради этого, судя по объяснению, все и делается

То, что я слышал в кулуарах ВРУ, и те инсайды, которые я имел с КМУ еще несколько месяцев назад, и вот наконец депутаты ВРУ об этом сказали открыто:

"Тарифы на электроэнергию вырастут вдвое уже в этом году. К этому нас подталкивают партнеры и необходимость инвестиций в развитие отечественной энергетики", — народный депутат, член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в интервью "Телеграфу".

"Цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр. То есть будет чуть меньше, чем 6 гривен за киловатт-час", — заявил Нагорняк.

По его словам, повышение тарифов является одним из условий продолжения помощи со стороны западных партнеров. К тому же, это позволит аккумулировать средства на строительство Каневской ГАЭС, а также достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС. Эти шаги должны обеспечить большую генерацию и, соответственно, стабильность нашей энергосистемы.

Хмельницкая АЭС, достройку которой намерены финансировать ростом тарифов Фото: УНИАН

Так что уже осенью этого года мы будем платить за электроэнергию по 5- 5,5 грн за кВт-час.

И да.

Никакие иностранные партнеры нас ни к чему не подталкивают. Это лютая ложь и манипуляции. Тех средств, которые получат частные энергокомпании и бюджет от поднятия тарифов, не хватит даже на строительство половины блока атомной станции, не говоря уже обо всем остальном.

Строительство мощных инфраструктурных проектов ни в одной стране мира не проводилось за счет поднятия тарифов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник