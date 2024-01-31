Путину крайне нужен "замороженный конфликт". Почему США должны преодолеть продолжение войны Россией

Скандинавские страны намерены серьезно готовиться к угрозе российского нападения, отмечает аналитик Павел Баев в колонке для Jamestown Foundation. Из этого должен исходить и Запад, не ослабляя свои антироссийские усилия.

Российская пропаганда, говоря о войне против Украины, нелогично, но сознательно объединяет три разных нарратива. Во-первых, президент Владимир Путин настаивает на том, что цели его "специальной военной операции" остались неизменными. Украину необходимо "нейтрализовать", а в Киеве будет установлено пророссийское правительство. Во-вторых, Путин неоднократно подтверждает свою готовность участвовать в мирных переговорах, обвиняя Киев в саботаже процесса и поясняя, что такие разговоры могут быть проведены только при условии капитуляции Украины. В-третьих, и это, возможно, наиболее двусмысленно, Кремль посылает сигналы о возможном "замораживании" военных действий, одновременно утверждая, что Россия никогда не откажется от своих имперских "завоеваний". На этом фоне недавние сообщения о том, что Москва сигнализирует Западу о своей готовности к мирным переговорам, звучат фальшиво.

Первый и второй нарративы ориентированы в первую очередь на отечественную аудиторию. Путин стремится наладить контакт как с разжигающими войну "патриотами", так и с молчаливым большинством, которое все больше желает прекращения войны. Силу этого предпочтения подчеркивают длинные очереди потенциальных избирателей, желающих поддержать Бориса Надеждина, единственного кандидата на предстоящих президентских выборах, который заявляет своим лозунгом: "Нет войне!".

Третий сюжет отчасти призван успокоить Китай, который занимает все более доминирующую позицию в двусторонних отношениях с Москвой. Однако российские представления о "замороженном конфликте" в Украине в первую очередь направлены на разжигание разногласий среди западных партнеров Киева, которые вынуждены увеличивать свою поддержку для продолжения длительной войны. Кремлевская пропаганда охотно усиливает каждый голос на Западе, выражающий сомнение в необходимости взвалить на себя это бремя. Москва надеется расколоть трансатлантическое единство, используя признаки "усталости от Украины" среди компромиссно настроенных западных политиков и аналитиков.

Заявления лидеров стран Северной Европы и Балтии, подчеркивающие необходимость вкладывать больше средств в подготовку к возможной прямой конфронтации с Москвой, опровергают российские сообщения об ослаблении решимости Запада. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин был первым, кто публично заявил об этом, утверждая, что российская угроза не будет сдерживаться вступлением Швеции в НАТО. Министр обороны Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подкрепили предупреждение Болина точными оценками российской угрозы. Со своей стороны, Финляндия твердо поддерживает консолидированную позицию Северных стран и Балтии. Ведущие кандидаты на проходящих в настоящее время президентских выборах в Финляндии согласны с предложением укрепить общую границу с Россией и утверждают, что приграничные связи могут быть восстановлены только в том случае, если Москва откажется от своих имперских амбиций.

Суть этого коллективного мнения не в том, что война с Россией неизбежна. По перспективам стран Северной Европы и Балтии подчеркивается, что любое "замораживание" боевых действий в Украине даст Москве время для усиления своих передовых сил и восстановления своей сильно поврежденной военной машины. Решимость Европы устранить все уязвимости продемонстрирована крупномасштабными учениями НАТО "Стойкий защитник-24". Москва, которой в прошлом году пришлось отменить учения "Запад-2023", не может повторить подобную демонстрацию силы.

Совместные военные учения проводятся на фоне приближения очередных дебатов Европейского Союза по поводу одобрения еще одного пакета помощи Украине. Окончательное решение будет принято на специальном саммите Европейского совета 1 февраля, где возражения венгерского правительства, судя по всему, будут преодолены. Положительный результат европейских партнеров Украины может побудить Конгресс США выйти из тупика по поводу сложного пакета финансирования в 60 миллиардов долларов для Украины. Это также может дать новый импульс направлению замороженных российских финансовых активов на восстановление Украины.

Эти события постепенно изменят динамику войны. Если в настоящее время Киев борется с нехваткой артиллерийских снарядов, систем ПВО, живой силы и средств дальнего действия, то через несколько месяцев вливание новой помощи позволит Киеву подготовить адекватную подготовку и оборудование для новых украинских батальонов, набранных в соответствии с ожидаемыми Киевом планами по законодательству о мобилизации. Такое изменение событий придаст убедительную силу мирному плану президента Украины Владимира Зеленского.

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