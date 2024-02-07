Отдать Донбасс, но оставить Крым. На что согласны россияне ради мира

Стремление к миру среди россиян растет, о чем говорят независимые социологические исследования. Но при этом, отмечает публицист Сергей Громенко, мира с Россией ждать Украине не стоит, поскольку его не хочет Путин.

Мира с Россией не будет. Две картинки и одна новость о российской повестке дня на 2024 год.

Здесь вы можете убедиться, что большинство россиян, еще способных мыслить (26,4%), уже наелись войны вволю и хотят скорейшего мира. За войну до победы совокупно менее 10%. "РусианФилд" — это нормальная контора, она не подтасовывает результаты.

АЕОА. Из того, что мы знаем изнутри, большинство россиян легко уступят завоевания 2022 года и крайне нелегко, сжав зубы, могут пойти на отказ от Донбасса. Однако Крым до сих пор остается красной линией, за которую большинство россиян выйти не готовы. Картинка снизу это доказывает — и это уже после регулярных "хлопков" на полуострове (в начале года было бы больше).

И новость — Надеждина, единственного кандидата в президенты РФ, который попытался оседлать идею прекращения огня, только что сняли с выборов. Да, он не имел ни одного шанса на победу, а даже выиграв — не отдал бы нам наши земли. Да, он не сам по себе стал №2 в рейтинге после Путина, а потому что Кириенко любит сложные игры. Однако антивоенный запрос россиян оказался настолько мощным, что Надеждина отменили от греха подальше. Опыт Тихановской и все такое.

Так что, никаких сигналов Вашингтону о мире не было, а если и были — то фейковые. Война будет продолжаться дальше.

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