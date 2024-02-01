Новый мирный план — в феврале. О чем будут договариваться Путин и Эрдоган в Стамбуле

Related video

Путин собрался к Эрдогану: похоже, парочка вынашивает новую версию "стамбульских соглашений".

Турецкий президент время от времени проявляет неистовую политическую сервильность перед своим российским коллегой, что и неудивительно: десятки миллиардов долларов, которые зарабатывает его страна на войне Московии против Украины, требуют неестественной гибкости.

Визит бункерного в Стамбул ожидается в феврале, и "украинская тематика будет одним из основных предметов переговоров". Турция станет еще одной из стран Глобального Юга, которая будет ловить европейских политиков за штанину и требовать "мирного плана" по Украине.

В декабре Путин специально летал в Саудовскую Аравию и Эмираты, чтобы научить местных политиков мантре т.н. "мирных переговоров". С тех пор на всех возможных международных площадках политические "шейхи" проповедуют возвращение "мира в Украину" на принципах Москвы.

Теперь бункерный собирается в Стамбул. Это хитрый замысел, поскольку Турция, как и ОАЭ на пару с саудитами, являются переговорщиками с США по "замирению" "израильского кризиса". Они все представляют мусульманский мир, вставший на защиту "прав и свобод" палестинского народа. И единственный путь восстановления спокойствия на этих землях — заставить Израиль отказаться от территорий, которые он привык считать своими. Формула Кремля заключается в том, чтобы "прицепить" к израильскому миру еще и украинский, сохранив логику.

Турция помогает выводить российскую нефть из тени Фото: ТАСС

"Деловой" подход должен понравиться Эрдогану. Экономика Турции изрядно паразитирует на последствиях войны в Украине. Тамошние компании перерабатывали украинское и российское зерно, доставляя с большой наценкой муку в африканские страны. Турки с присущим им восточным рвением помогали оркам обходить технологические и энергетические западные санкции и, если честно, до сих пор не гнушаются этим.

Терминал Дьортйол, расположенный в турецкой провинции Хатай, получил новую жизнь с июля 2022 года, когда заработали первые западные ограничения на российскую торговлю. По сути, он "переклеивает" этикетки на российской нефти, которая из Дортйола, минуя санкции, расходится уже по всему миру. Скандал дошел даже до американского Капитолия, где сенаторы "выразили обеспокоенность", что "замаскированная российская нефть" из Дортйола, переработанная в топливо в Греции, попала на американские военные корабли.

С тех пор, как ЕС и G7 ввели ограничения на торговлю российской нефтью, Турция стала ключевым центром "конвертации" подсанкционных нефти и нефтепродуктов в "европейскую": Стамбул — третий по величине получатель российского сырья, после Индии и Китая, и крупнейший потребитель российских нефтепродуктов, — Financial Times.

Турецкий кейс очень хорошо иллюстрирует нынешнее путинское положение: у Кремля нет друзей, одни сообщники зарабатывают на амбициях фюрера, другие, как африканские страны, просто высасывают из него деньги. Эти знания не сильно помогут нам в нынешней ситуации, но мы должны знать: цена войны для фюрера значительно больше, чем кажется на первый взгляд.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник.

Важно