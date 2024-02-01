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Думки

Новий мирний план – у лютому. Про що домовлятимуться Путін та Ердоган у Стамбулі

Путін збирався у гості до Ердогана — і вже відомо, що однією з головних стане українська тематика. Журналіст Орест Сохар припускає, що ці двоє винаходитимуть черговий мирний план, який можна буде продати Заходу.

Орест Сохар
Орест Сохар
Журналiст
eye 639
путін, ердоган, росія, Туреччина
Фото: Getty Images | Щось знову задумали...
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Путін зібрався до Ердогана: схоже, парочка виношує нову версію "стамбульських угод".

Турецький президент час від часу проявляє несамовиту політичну сервільність перед своїм російським колегою, що і не дивно: десятки мільярдів доларів, що заробляє його країна на війні Московії проти України, вимагають неприродної гнучкості.

Візит бункерного до Стамбулу очікується у лютому, і "українська тематика буде одним з основних предметів переговорів". Туреччина стане ще однією з країн Глобального Півдня, яка ловитиме європейських політиків за штанину і вимагатиме "мирного плану" по Україні.

У грудні Путін спеціально літав до Саудівської Аравії та Еміратів, аби навчити місцевих політиків мантрі т.зв. "мирних перемовин". Відтоді на всіх можливих міжнародних майданчиках політичні "шейхи" проповідують повернення "миру в Україну" на засадах Москви.

Тепер бункерний збирається до Стамбулу. Це хитрий задум, оскільки Туреччина, як і ОАЕ на пару з саудитами, є перемовниками із США щодо "замирення" "ізраїльської кризи". Вони всі представляють мусульманський світ, що став на захист "прав та свобод" палестинського народу. І єдиний шлях відновлення спокою на цих землях — змусити Ізраїль відмовитися від територій, які він звик вважати своїми. Формула Кремля полягає в тому, щоб "причепити" до ізраїльського миру ще й український, зберігши логіку.

нафта, росiя Fullscreen
Туреччина допомагає виводити російську нафту з тіні
Фото: ТАСС

"Діловий" підхід має сподобатися Ердогану. Економіка Туреччини добряче паразитує на наслідках війни в Україні. Тамтешні компанії переробляли українське та російське збіжжя, доправляючи з великою націнкою борошно в африканські країни. Турки з притаманною їм східною запопадливістю допомагали оркам обходити технологічні та енергетичні західні санкції та, якщо чесно, й досі не гребують цим.

Термінал Дьортйол, розташований у турецькій провінції Хатай, отримав нове життя з липня 2022 року, коли запрацювали перші західні обмеження на російську торгівлю. По суті, він "переклеює" етикетки на російській нафті, яка з Дортйола, минаючи санкції, розходиться вже по всьому світу. Скандал дійшов навіть до американського Капітолія, де сенатори "висловили стурбованість", що "замаскована російська нафта" з Дьортйола, перероблена в паливо в Греції, потрапила на американські військові кораблі.

Відтоді, як ЄС і G7 запровадили обмеження на торгівлю російською нафтою, Туреччина стала ключовим центром "конвертації" підсанкційних нафти й нафтопродуктів на "європейську": Стамбул — третій за величиною одержувач російської сировини, після Індії та Китаю, і найбільший споживач російських нафтопродуктів, — Financial Times.

Турецький кейс дуже гарно ілюструє нинішнє путінське становище: у Кремля немає друзів, одні спільники заробляють на амбіціях фюрера, інші, як африканські країни, просто висмоктують з нього гроші. Ці знання не сильно допоможуть нам в нинішній ситуації, але ми повинні знати: ціна війни для фюрера значно більша, ніж то здається на перший погляд.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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