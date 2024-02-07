Россия бьет с флангов. Какие ошибки допущены под Авдеевкой и чего ждать дальше

Россия бросила в наступление все имеющиеся у нее ресурсы. Военный корреспондент Богдан Мирошников указывает на стабильно сложную ситуацию под Авдеевкой и описывает то, что происходит на этом направлении сейчас

Да, как вы сами прекрасно видите, враг пытается придать своей наступательной операции новый импульс, привлекая все имеющиеся ресурсы и активно используя резервы.

Существенное преимущество в средствах поражения все же приносит свои результаты, и где-то приходится отходить.

Не обходится и без ошибок. Особенно на авдеевском направлении. Особенно в планировании, потому что ребята на позициях бьются, как львы, и делают все от себя зависящее. БПЛА, арта — также показывают себя очень хорошо.

А все начиналось с того, что были потеряны Красногоровка, Каменка, Опытное и Водяное в прошлом году. Это стало уже тогда критическим.

В начале осени мы все же не смогли отбить Опытное, но немного улучшили позиции, и это отсрочило серьезные проблемы.

Наши воины смогли хорошо подготовиться, но когда у тебя гарнизон с самого начала находится в полуокружении, трудно рассчитывать на то, что враг не выберет этот участок как направление основного удара.

К сожалению, повторяются ошибки Соледара-Бахмута образца декабря 2022 — начала января 2023. Тогда это были ошибки на флангах.

А также — дефицит БК, нехватка личного состава в боевых бригадах, нехватка техники, нестабильная логистика (основные рокады снабжения простреливаются давно).

Сейчас — то же самое. Умноженное на то, что враг задействовал гораздо больше сил, чем это было во время боев за Бахмут.

В Бахмуте враг смог довольно быстро форсировать реку Бахмутку, в Авдеевке — пробрался по трубе нам в тыл.

Прямо сейчас вопрос в том, как долго наши Силы Обороны смогут еще держать Авдеевку.

И когда враг начнет выдыхаться. Потому что это все равно произойдет. Вопрос — когда.

Как говорил ранее, больше, чем еще 3 месяца они не смогут поддерживать постоянную интенсивность наступательных действий.

Но и подарок под выборы кремлевской мрази в виде потерянной Авдеевки делать нельзя.

К сожалению, я не готов сказать, что этого не произойдет.

Сейчас мы-то, может, и стабилизируем немного северный фланг. Ценой ощутимых потерь. Ведь это штурмы уже с нашей стороны, в условиях максимальной интенсивности работы вражеской арты и дронов. В количественном меньшинстве.

Но нет гарантии, что это поможет больше, чем на неделю.

В общем, давайте смотреть по факту.

Потому что сейчас можно развести очень много "зрады", которая сейчас совсем не нужна.

Мы должны максимально сплотиться. И делать все, что можем и не можем. Чтобы наша с вами Украина победила.

Это реально. Но это требует от каждого сверхусилий.

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