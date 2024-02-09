Майдана не будет, но... Какие риски создает увольнение Залужного

Когда между собственными политическими амбициями и государством ты выбираешь собственные политические амбиции, то ты не только создаешь риски для государства, но и разрушаешь любое свое политическое будущее.

К сожалению, именно таким был рецепт поражения Украины во всех предыдущих войнах с Россией. К сожалению, именно так вели себя украинские руководители 100-летия назад. И ключевое здесь не чьи-то политические амбиции, потому что это собственно персональная проблема, а риски, которые создаются для государства. Для устойчивости страны во время войны за выживание. Когда, казалось бы, любая политическая ревность и амбиции должны отходить на второй план. По крайней мере для ответственных государственных деятелей.

И, конечно, никакого Майдана сейчас не будет. Потому что Майдан творят граждане, а ответственные граждане понимают, что любая смута недопустима во время войны. И конечно мы не можем позволить себе военную хунту. Однако увольнение Залужного создает ряд рисков, которые будут влиять на страну в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Потому что во время длительной войны, на фоне усталости, важно, чтобы армия имела во главе руководителя, которому доверяет. И таким был Залужный. Потому что впереди много сложных месяцев, когда нас ждет кропотливая работа и много потерь, и не будет чудес. Будет много решений, которые будут вызывать сомнения. И нужно, чтобы через всю войну армия прошла с высоким уровнем доверия к тем, кто эти решения принимает.

И в этот момент не очень разумно увольнять человека с доверием и брать всю ответственность на фоне подорванного доверия к себе. Ответственность за поражения, потому что общество ждет безоговорочной победы и любой результат, который может быть достигнут, будет воспринят как недостаточный. За компромиссы, потому что все войны заканчиваются договоренностями, даже если они не заключаются прямо между враждующими сторонами. И все из-за политической ревности. Собственно, если страна удержится, если это не подорвет способность Украины держать удар, то такой шаг точно делает Залужного фаворитом любых следующих президентских выборов. Тем более, что это уже создает образ мученика, который так любят украинцы.

Это эмоциональное, а не рациональное решение. Эмоциональное решение, которое страна не может себе позволить. В результате, это не только несет риски для страны, но и деструктивно по отношению к политическому будущему Зеленского. Нивелируя все то важное, что было сделано лично Зеленским в первый год войны.

И да, Зеленский имеет юридически право увольнять Залужного. И он этим правом воспользовался. Но кроме легальности есть еще понятие легитимности. Является ли такое решение легитимным в глазах общества? Особенно тогда, когда известно, что это решение стало результатом не профессиональный споров, а политической ревности? Вопрос риторический. И да, конфликты между Зеленским и Залужным создавали слишком токсичную атмосферу и не способствовали эффективной работе Вооруженных сил. Но всегда было два выхода. Не только плохой, который был выбран. Но и взрослый. Когда люди наступают на горло своим желаниям и эмоциям. Берут себя в руки. И до конца войны работают. Сдерживая эмоции. К сожалению, в этой комнате не нашлось достаточно взрослых людей. К сожалению, разумное решение не было принято.

И да, если бы я был российским агентом влияния, то за последние несколько месяцев мне удалось бы почти невозможное. Одновременно вызвать противостояние власти с журналистами, бизнесом, а теперь и с военными. Не хватает только политических репрессий. Атака на журналистов, атака на бизнес, увольнение военного с наибольшим кредитом доверия. И это на фоне усталости общества и необходимости сохранения поддержки наших западных партнеров. Бинго.

Когда в конце 2023 года общество попало в психологическую яму, было опасение, что люди начнут делать что-то, что будет вредить государству. Общество выдержало. Общество проявило зрелость. Но оказалось, что волноваться надо было не об обществе.

От увольнения Залужного кто-то выиграет. Его имя Владимир. Но не Зеленский.

Сегодня мы все в Украине проиграли. Выиграл только Путин.

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