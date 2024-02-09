Самая мощная армия Европы. Какие Вооруженные силы оставляет Валерий Залужный

Украинская армия образца 2021 года и она же образца 2024 года — это две большие разницы. Если раньше ВСУ почти не имели западного вооружения, то теперь таких образцов сотни — от стрелкового оружия до танков, ПВО или артиллерии. Так же меняются и внутренние процессы в Вооруженных силах.

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Президент Украины Владимир Зеленский заменил главнокомандующего генерала Валерия Залужного на генерал-полковника Александра Сырского. Фокус проанализировал, как изменилось украинское войско под руководством Залужного.

Генерала Валерия Залужного назначили главнокомандующим 27 июля 2021 года. Он сменил на посту генерала Руслана Хомчака. На тот момент Залужный был в звании генерал-лейтенанта.

На танке по Москве — какие цели ставил перед собой Залужный

Валерий Залужный не учился в советской школе военного искусства и имеет высокий уровень доверия в армии. С его назначением на должность довольно быстро конфликт с Минобороны, который длился с января 2021 года, был разрешен. Предшественник, Руслан Хомчак имел спор с министром Андреем Тарановым из-за контрактов и закупок для ВСУ. Залужный взял общий курс на завершение реформирования ВСУ, чтобы сделать их в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

"Изменения должны произойти прежде всего в мировоззрении и отношении к людям. Я бы хотел, чтобы вы повернулись лицом к людям, к своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы", — говорил Залужный после своего назначения 31 июля 2021 года.

"Изменения должны произойти прежде всего в мировоззрении и отношении к людям", — Валерий Залужный Фото: скриншот

В интервью Янине Соколовой главнокомандующий Валерий Залужный признался, что он бы хотел проехаться танком по Красной площади и по Арбату тоже. Весомой проблемой генерал называл языковой барьер с западными партнерами, военным надо владеть английским языком. Тогда Залужный говорил, что за 2-3 года вопрос будет решен. У партнеров не было вопросов относительно процедур работы Генштаба или подготовки личного состава.

Также в 2021 году поднимался вопрос о медицинском обеспечении военных, питании и награждении бойцов с начала АТО. Поэтому если подытожить, то можно выделить несколько задач, которые ставил перед собой экс-главнокомандующий:

завершение реформирования ВСУ;

медицинское обеспечение;

завершение реформы питания;

награждение бойцов с начала АТО;

изучение иностранного языка в армии.

Объективно оценить, выполнены ли задачи, в условиях полномасштабной войны невозможно. Процессы реформирования в украинской армии продолжаются и сейчас.

Бойцы ВСУ и стран НАТО покорили Говерлу, фотография до 24 февраля 2022 года Фото: "Армия Информ"

По состоянию на 29 января 2024 года в Минобороны, ВСУ и других секторах безопасности интегрировано 315 стандартов НАТО:

192 в рамках Целей партнерства Украина-НАТО;

123 в инициативном порядке.

Всего в Альянсе существует 1135 стандартов, Украина интегрировала почти 28%. В 2024 году будет введено еще 50 стандартов. Знание иностранных языков стало еще важнее с начала полномасштабной войны, потому что за рубежом готовят до 20% новобранцев. Для освоения западной техники также надо знать английский или другие языки.

Питание в украинской армии проверяется Министерством обороны. Заместитель министра обороны Виталий Половенко вместе с членом Антикоррупционного совета Геннадием Кривошеей посетят воинские части для проверки качества питания. Планируется увеличить количество рабочих групп, чтобы больше проверять качество питания. В ведомстве говорят, что они не допустили более 4765 тонн некачественных и опасных продуктов.

Проверка питания в ВСУ Фото: Минобороны Украины

Какое вооружение имела украинская армия в 2021 году

В 2021 году Украина уже воевала 7 лет, но западного вооружения почти не было. США передали переносные противотанковые управляемые комплексы Javelin в 2018 году, но их не применяли в зоне ООС. Также в Турции были приобретены беспилотники Bayraktar. Остальное вооружение в ВСУ было либо советским, либо модернизацией советского, либо новыми разработками, как противокорабельные ракетные комплексы "Нептун".

Bayraktar TB2 Фото: Facebook / ВМС ЗС України

При этом Вооруженные силы имели сотни танков, тысячи боевых бронированных машин, артиллерию и средства противовоздушной обороны. До 2014 года украинская армия только сокращалась, поэтому Украина только теряла боевой потенциал.

Какое вооружение имеет украинская армия в 2024 году

Сейчас украинская армия имеет значительно больше западного вооружения, которое применяется в условиях боевых действий. ВСУ получили целый "зоопарк" разнообразных средств:

танки: Leopard 1A5, Leopard 2A4, Leopard 2A5, Leopard 2A6, Abrams M1A1 SA, Challenger 2, Т-72, PT-91 Twardy и др;

БМП: M2 Bradley, CV9040, Marder 1A3, M-80A и др;

БТР: Stryker, LAV II, Rosomak, Sisu XA-180, VAB, M113, FV432, FV103, Bandvagn, Bushmaster и др;

броневики: Dingo, HMMVW (Хамви), различные типы MRAP;

ПВО: Patriot, SAMP/T, NASAMS, Iris-T, Crotale, HAWK, Avenger, проект FrankenSAM;

артиллерия: САУ Pzh2000, различные версии САУ M109, гаубицы L119, гаубицы M777 и другие.

В целом Силы обороны имеют сотни образцов западного вооружения. Причина этого очевидна — полномасштабная война РФ против Украины. Если бы не стойкость защитников и ожесточенная борьба, поставки могли бы ограничиться ПЗРК Stinger, которые партнеры передали незадолго до 24 февраля 2022 года, чтобы Силы обороны вели партизанскую войну.

Abrams M1A1 SA в ВСУ Leopard 2А6 Leopard 2А4 Фото: скриншот Leopard 1А5 Фото: скриншот ЗРК Patriot Фото: dpa-international.com Броневик Dingo PzH2000

По своему опыту, обученности и силам украинская армия является одной из самых мощных в мире. США или другое западное государство не имеют опыта боевых действий с такой мощной силой. Валерий Залужный смог отразить первый удар ВС РФ со всех возможных направлений. Украинская армия отбила половину захваченной территории после 24 февраля 2022 года. Под руководством генерала Залужного ВСУ показывали мастерство асимметричного ответа, изобретательность и возможность низовых инноваций.

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