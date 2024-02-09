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Мнения Отставка Залужного Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский

Отставка Залужного и назначение Сырского: причины не названы, но и выводы преждевременны

"Президент имел полное право увольнять главкома и назначать другого... Я уважаю право институции нашей страны — легитимно избранного президента — осуществлять такие действия. И исключительно на нем лежит ответственность за такие шаги, политическая прежде всего". Мнение.

Ярослав Сухомлин
Ярослав Сухомлин
Соучредитель Черниговской Медиа Группы
eye 785
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Фото: Коллаж: Фокус | Если о Залужном мы знаем на самом деле немного, то о Сырском — вообще почти ничего
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1. Залужный

Безусловно, генерал-легенда, который вписал свое имя в историю навсегда. Именно под его руководством ВСУ в начале полномасштабной войны спасли страну. Кроме военных талантов, в нем всегда присутствовали интеллект и некая простота и человечность. Вероятно, это дополнительно и вызывает симпатию к нему у людей.

Но украинцы в целом всегда склонны "придумывать", дорисовывать себе кумиров. Это было уже много раз в нашей современной истории. И тот же Ющенко, и Зеленский являются примерами. Причем украинцы быстро влюбляются в кого-то и так же быстро испепеляют своим гневом.

Что украинцам известно о Залужном? Да немного, на самом деле. Его большие интервью и общение с журналистами были немногочисленны. Все же его должность накладывала определенные ограничения на откровенные и частые коммуникации с обществом.

Поэтому не спешите назначать его следующим президентом. Это еще большой вопрос, нужно ли это и ему, и стране. Генерал Залужный — наш главком и наш герой! Мы ему искренне и безгранично благодарны за все, что он сделал для страны. А какой он выберет для себя дальнейший путь — это его личное дело. И дайте человеку отдохнуть, он сделал очень много тяжелой работы.

2. Зеленский

Во-первых, он имел полное право увольнять главкома и назначать другого. Мне лично это решение очень не нравится, но я уважаю право институции нашей страны — легитимно избранного президента — совершать такие действия. И исключительно на нем лежит ответственность за такие шаги, политическая прежде всего.

Хуже всего, что не были проартикулированы причины такого решения. Четко и внятно Зеленский о причинах увольнения не высказался. "Обновление" и прочее бла-бла — это ни о чем. А если нет рациональных причин для увольнения, то у общества возникают логичные вопросы по этому поводу. А также предположение, что причины эти — личные. Понятно, что мы не знаем досконально, из-за чего именно ухудшились отношения Зеленского и Залужного. Если это действительно ревность и устранение политического конкурента — то это беда, конечно. Сейчас выглядит именно так. С другой стороны, думаю сам про себя, стал бы я работать с человеком, который является классным специалистом в чем-то, но с которым у меня из-за чего-то совсем испортились отношения? Да конечно, нет. Не будет никакой нормальной работы и взаимодействия в таких отношениях.

Хорошо хотя бы, что сама процедура увольнения выглядела медийно спокойной и согласованной, без истерик и обвинений с обеих сторон.

3. Сырский

Очевидно, что по архетипу это совсем другой человек, чем Залужный. Но если о Залужном мы знаем на самом деле немного, то о Сырском — вообще почти ничего. Ясно одно — это генерал, который своими действиями и своей работой заслужил то место, где он сейчас находится. У него огромный опыт и много успешных операций за плечами. Надеюсь, что у него все получится. Очень надеюсь.

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