Відставка Залужного та призначення Сирського: причини не названі, але й висновки передчасні

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1. Залужний

Безумовно, генерал-легенда, який вписав своє імʼя в історію назавжди. Саме під його керівництвом ЗСУ на початку повномасштабної війни врятували країну. Окрім військових талантів, у ньому завжди були присутні інтелект і якась простота й людяність. Певно, це додатково й викликає симпатію до нього в людей.

Але українці загалом завжди схильні вигадувати, домальовувати собі кумирів. Це було вже багато разів у нашій сучасній історії. І той же Ющенко, і Зеленський є прикладами. До того ж українці швидко закохуються в когось і так же швидко спопеляють своїм гнівом.

Що українцям відомо про Залужного? Та небагато, насправді. Його великі інтервʼю та спілкування з журналістами були нечисельні. Усе ж його посада накладала певні обмеження на відверті й часті комунікації із суспільством.

Тому не поспішайте призначати його наступним президентом. Це ще велике питання, чи потрібно це і йому, і країні. Генерал Залужний — наш головком і наш герой! Ми йому щиро та безмежно дякуємо за все, що він зробив для країни. А який він обере собі подальший шлях — це його особиста справа. І дайте людині відпочити, він зробив дуже багато важкої роботи.

2. Зеленський

По-перше, він мав повне право звільняти головкома та призначати іншого. Мені особисто це рішення дуже не подобається, але я поважаю право інституції нашої країни — легітимно обраного президента — здійснювати такі дії. І виключно на ньому лежить відповідальність за такі кроки, політична передусім.

Найгірше, що не були проартикульовані причини такого рішення. Чітко та виразно Зеленський про причини звільнення не висловився. "Оновлення" й інше бла-бла — це ні про що. А якщо немає раціональних причин для звільнення, то в суспільства виникають логічні запитання щодо цього. А також припущення, що причини ці — особисті. Зрозуміло, що ми не знаємо достеменно, через що саме погіршилися стосунки Зеленського та Залужного. Якщо це дійсно ревнощі й усунення політичного конкурента — то це біда, звісно. Наразі це має саме такий вигляд. Із іншого боку, думаю сам про себе, чи став би я працювати з людиною, яка є класним спеціалістом у чомусь, але з якою в мене через щось зовсім спаскудилися стосунки? Та звісно, ні. Не буде ніякої нормальної роботи і взаємодії в таких стосунках.

Добре хоча б, що сама процедура звільнення здавалася медійно спокійною та узгодженою, без істерик і звинувачень із обох сторін.

3. Сирський

Очевидно, що за архетипом це зовсім інша людина, ніж Залужний. Але якщо про Залужного ми знаємо насправді небагато, то про Сирського — узагалі майже нічого. Ясно одне — це генерал, який своїми діями та своєю роботою заслужив те місце, де він зараз перебуває. У нього величезний досвід і багато успішних операцій за плечима. Сподіваюся, що в нього все вийде. Дуже сподіваюся.

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