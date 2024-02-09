Входим в самую сложную фазу войны — как повлияет отставка Залужного

"В последнее время много общался — с людьми из политики и оборонки. Какой-то гнетущий привкус остался. Вроде ничего прям катастрофического и не происходит, но полумрак тоже засасывает". Мнение.

А тут еще и отставка главкома В.Залужного, которую я считал неизбежной, но все равно она добавляет турбулентности во все процессы — и военные, и политические.

На фронте позиционные бои, то есть, относительное равновесие. Но оно хрупкое. Потому что у нас давно ощущается нехватка бойцов на передовой. А сейчас уже началась ощущаться нехватка артиллерийских боеприпасов.

В Штатах продолжается бессмысленный размен стратегических геополитических интересов США как поддерживающего мирового порядка на тактические преимущества в президентской гонке. Когда что-то подобное случается в Украине, все вокруг начинают проклинать нас за незрелость, за несостоятельность, за конъюнктурность. А что говорить, когда подобная конфузия происходит в устойчивой демократии?

Европа пытается закрыть разрыв, который возник в связи с межпартийной коммунальной ссорой в США. Но ей нужно время — чтобы разместить военный заказ, а там есть сложности, потому что номенклатура боеприпасов очень разнообразна. Чтобы расконсервировать линии, потому что они давно не эксплуатировались. Чтобы набрать новых специалистов, потому что старые ушли из оборонки после завершения "холодной войны". И так далее.

Вся эта европейская индустриальная махина раскрутится на полную где-то к концу года. Но такого времени у Украины нет.

F-16 даже с ракетами средней дальности ситуацию только смягчат ситуацию, потому что они способны разрушать вражескую логистику и мешать бомбардировкам наших позиций. Но как без снарядов и мин для минометов сдерживать врага, который превосходит по численности и постоянно лезет в наступление, я, честно говоря, не представляю.

Это при условии, что с мобилизацией у нас ситуация такая, что вместо анализа хочется только ругаться.

Разнообразные дроны действительно способны на время почти заменить артиллерию. Главком (тогдашний) и Верховный главнокомандующий каждый по-своему признал, что недооценивал роль дронов. В.Залужный прямо написал это в своей очередной статье (откуда у него на это время?), а В.Зеленский в качестве такого признания создал в ВСУ Силы беспилотных систем. Которые надо было создать еще в начале прошлого года, чтобы операторы дронов — высококвалифицированные кадры — не погибали с автоматами вместо пультов управления в руках во время штурмов вражеский окопов.

Но дронов опять же нужно много и еще на вчера. Хотя бы тот миллион до конца 2024-го, который пообещал президент. Пошел второй месяц года, но в производстве дронов ничего принципиального не меняется. Нет новых крупных контрактов. Нет упрощения процедур, связанных с производством (в закупке дронов даже существенное ухудшение). Нет структуры, которая координирует и производство, и использование дронов и знает соответствующие потребности ВСУ.

А еще и в придачу изменения в руководстве ВСУ... Хорошо, хоть назначают не Безуглую...

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