Китаю не нужна война в Украине? Почему Пекин давит на Россию

Китай имеет много проблем по разным направлениям. Перечисляя их, эксперт Анатолий Амелин отмечает, что сейчас именно эта страна является самой заинтересованной в прекращении войны в Украине.

Помните: "Чем больше шкаф, тем громче падает"?

Так вот, этот шкаф — Китай, и он сегодня, похоже, главное заинтересованное лицо в завершении войны в Украине.

Си Цзиньпинь, придя на третий срок, заявил об амбициях Китая разделить вместе с США управление всем Миром (!)

Но, похоже, Россия поставила ему серьезную подножку на этом пути.

Война в Украине:

ухудшила отношения Китая со своими главными торговыми партнерами;

ухудшила логистику (как минимум, в Европу);

усилила торговую войну с США (количество ограничений на экспорт в Китай, прежде всего, технологической продукции — растет);

подсветила возможный будущий военный конфликт за Тайвань;

отвращает от Китая инвесторов.

Несколько фактов:

1. Темпы роста экономики Китая стремительно падают (и это по официальной статистике, качество которой сомнительно):

2023 — 5,2%

2024 — 4,6%

2025 — 3,4%

2. Отношение долга Китая к ВВП выросло до рекордных 287,8% в 2023 году.

3. Фондовый рынок Китая имеет серьезные проблемы:

он упал на 13% в 2023 году и продолжил свое падение в 2024 на фоне неустанных продаж за рубежом, углубляющегося кризиса недвижимости и шаткого восстановления экономики;

Китай прекращает кредитование некоторых акций для коротких продаж с понедельника, чтобы поддержать падающие фондовые рынки страны;

стратегическим инвесторам не позволят одалживать акции в течение согласованных периодов блокировки, сообщили Шанхайская фондовая биржа и Шэньчжэньская фондовая биржа в отдельных выпусках после заявления Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая;

регуляторы Китая просят фонды ограничить короткую продажу фьючерсов на фондовые индексы;

три четверти иностранных денег, вложенных в фондовый рынок Китая в 2023 году, покинули страну в этом году. Чистый приток инвестиций в акции находится на 8-летнем минимуме;

как следствие, правительство Китая рассматривает пакет мер на $278 млрд для спасения фондового рынка. Предыдущие попытки властей восстановить доверие инвесторов закончились неудачей, и премьер-министр Китая призывает действовать решительно.

4. Рынок строительства (занимающий 30% китайской экономики), сдувается:

пузырь жилой и коммерческой недвижимости в Китае за последние три года сдулся в полтора раза (по объему продаж);

2024 также останется плохим для сектора;

открыт вопрос, куда переложат китайцы сэкономленные за счет падения рынка 7 трлн. юаней (около $1 трлн.) — пустят в потребление или отнесут на депозиты?

стоимость жилья в Пекине упала на 10-30% с максимумов 2021 года, пишет Financial Times со ссылкой на более чем 20 риелторов;

по данным Китайской ассоциации недвижимости, в прошлом году около 233 застройщиков в Китае подали заявление о банкротстве на фоне экономического кризиса.

5. Впервые с 2006 года Китай не стал крупнейшим экспортером в США в 2023 году:

доля Китая в американском импорте снизилась с 21% в 2017 году до 14% сегодня;

доля Мексики, крупнейшего экспортера в США в 2023 году, составляла 15%;

вероятно, в следующем году Канада обгонит Китай по экспорту в США.

6. Экспорт из Китая тоже падает:

экспорт в 2023 году составил $3,38 трлн., что на 4,6% меньше, чем годом ранее;

экспорт упал впервые с 2016 года, поскольку мировой спрос на товары китайского производства (кроме автомобилей) замедлился. Китайские чиновники уже заявили, что в 2024 году от спада будет трудно избавиться.

7. Новые прямые иностранные инвестиции в Китай упали в прошлом году до самого низкого уровня за три года:

согласно данным, опубликованным Министерством коммерции, ПИИ в 2023 году составили 1,1 трлн юаней ($153 млрд);

это было на 8% ниже, чем в 2022 году, что стало самым высоким показателем падения за всю историю наблюдений по сопоставимым данным за 2014 год.

(!) Что интересно, Министерство объявило прошлый год "годом инвестиций в Китай" и представило 24 конкретные реформы для этого.

8. Инфляция потребительских цен в 2023 году была самой слабой за 14 лет. Сохраняющаяся низкая базовая инфляция индекса потребительских цен отражает снижение внутреннего спроса из-за спада на рынке недвижимости и стресса на рынке труда, — заявили в Goldman Sachs.

9. Индекс цен производителей упал на 2,7% в декабре по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, падая 15-й месяц подряд. В 2023 году индекс цен производителей упал на 0,3%. Это явный признак снижения деловой активности

10. Индекс предприятий Китая продолжает падать. CSI 1000 является одним из самых широких и полных индексов китайского рынка акций и используется для оценки общей инвестиционной активности и направления Китая.

11. В Китае наблюдается отрицательный рост населения:

в 2023 году в Китае родилось 9 миллионов детей, что является рекордно низким показателем за историю страны, начиная с 1949 года;

в 2023 году население Китая сократилось на 2 миллиона человек, и вероятно дальнейшее сокращение: коэффициент рождаемости (количество детей у женщины в течение жизни) упал до рекордно низкого уровня 1,0.

12. Moody's в декабре 2023 года изменило прогноз по долгу Китая на "негативный".

13. Безработица:

Китай приостановил сбор данных по безработице среди молодёжи (!) после рекордного уровня;

в июне уровень безработицы среди молодёжи в возрасте от 16 до 24 лет в городских районах Китая достиг рекордного уровня, превысив 20%.

Официальные данные показали, что общий уровень безработицы в Китае в июле 2023 года вырос до 5,3%.

14. Ну и самое смешное — китайских блогеров просят не критиковать экономику страны)

Итак, впереди Китай ждут непростые времена, и сумасшедший карлик-сосед приложил к этому свою руку.

По моей информации, Китай давит на Россию для замораживания конфликта.

Так это или нет на самом деле — скоро увидим.

А пока наблюдаем, как медленно, скрипя, огромный шкаф начинает падать)

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник