Морской бой в пользу Украины. Как Россия терпит поражение в Черном море

Украина, которая вынуждена обороняться значительно меньшими силами, меняет методологию определения паритета сил в войне, пишет аналитик Алексей Кущ. Не имея флота, она уничтожает один за другим российские корабли

Война, которую Украина вынуждена вести, обороняясь от российской агрессии, изменит не только представление о стратегии, тактике и военные уставы, но и саму методологию определения паритета сил в войне.

Например, Украина, которая почти не имеет классического военного флота, за счет специальных операций, нанося асимметричные удары, достигает на море более весомых результатов, чем противник.

Можно сказать, что наш ГУР за счет спецопераций смог постепенно изменить баланс сил в северо-западной части Черного моря в пользу Украины.

Снова дроны Magura, которые уже потопили "Ивановец", наносят удар по противнику. И снова Группа 13.

Главное управление разведки Украины совместно с ВСУ 14 февраля 2024 года потопили десантный корабль россиян "Цезарь Куников". На нем могло быть 87 членов экипажа.

Украинские дроны попали в левый борт, корабль быстро затонул вблизи берегов Алупки в Крыму. Спасательная операция не удалась.

Что известно об этом корабле?

Один из мемов на гибель "Цезаря Куникова"

Он был флагманом группы российских кораблей в 2008 году, когда Россия атаковала Грузию. Давал морской бой грузинским катерам.

В октябре 2015 доставлял оружие и боеприпасы в Сирию.

В том же году представлял морскую мощь России на международной выставке вооружений IDEF-2015 в Стамбуле.

"Цезарь Куников" был многопалубным десантным кораблем. Его основное назначение — прием с берега и транспортировка морем гусеничной, колесной и любой военно-транспортной техники.

В то же время, такое судно могло использоваться для установки минных заграждений, то есть потенциально могло угрожать нашим одесским портам и судоходству.

Корабль был способен транспортировать груз весом до 650 тонн на расстояние 4700 миль (примерно 8700 км). Также он мог перевозить мины, поэтому подводную детонацию от взрывов во время затопления слышали и наблюдали крымчане.

Силы обороны Украины уже поражали этот корабль в Бердянском морпорту в марте 2022 года.

Это четвертый десантный корабль, который потопили украинские силы во время полномасштабной войны. До этого были уничтожены "Саратов" в Бердянске (24 марта 2022 года), "Минск" в Севастополе (13 сентября 2023 года) и "Новочеркасск" (26 декабря 2023 года).

Но это первый большой десантный корабль, который потоплен именно дронами-камикадзе.

Свой условный "порох" в морской войне Украина таки нашла.

Командир БДК "Цезарь Куников", капитан 3 ранга Александр Чирва, погиб от ранений в апреле 2022 года во время первой фазы российского вторжения в Украину.

Морской бой, который ведет ГУР совместно с другими подразделениями Сил Обороны, складывается в пользу Украины.

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