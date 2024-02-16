Дроны победили вертолеты. Почему в современной войне винтокрылые машины оказались беспомощными

Война в Украине символизировала крах боевого вертолета, констатирует журналист Дэвид Экс в колонке для The Telegraph. Теперь винтокрылые машины стали совершенно беззащитными на линии фронта — а значит, их нужно использовать как-то иначе

Для задач военного времени вертолет мертв. Ну, в основном.

Армия США – крупнейшая в мире вертолетная армия – на прошлой неделе резко сократила бюджет своего многомиллиардного портфеля программ винтокрылых машин, отменив разработку разведывательного вертолета следующего поколения, а также попытавшись модернизировать сотни транспортных вертолетов десятилетней давности.

Ни для кого не секрет, что побудило руководство армии пойти на столь радикальные меры. "На поле боя – особенно в Украине – мы узнаем, что воздушная разведка фундаментально изменилась", – сказал генерал Рэнди Джордж, старший офицер армии.

Абсолютное кровопролитие среди пилотов вертолетов по обе стороны двухлетней войны России с Украиной объясняет ощущение срочности со стороны армии США. Вертолет умирает, его убивает война на Украине.

Скорее всего, винтокрылые машины проживут еще столетие, но в совсем других ролях.

В течение нескольких месяцев, предшествовавших вторжению России в Украину в феврале 2022 года, в российских и украинских вертолетных полках дела шли в обычном режиме. Они вели разведку перед линией фронта, готовились к задачам непосредственной авиационной поддержки частям, непосредственно атакующим силы противника, а также перебрасывали войска по фронту.

Но после нападения русских многие старые способы оказались практически самоубийственными. Наземные средства ПВО – пушки и ракеты – всегда представляли серьезную угрозу для медленнолетящих винтокрылых машин. Как оказалось, они представляют гораздо большую угрозу, чем кто-либо мог себе представить.

Вертолеты падали, как мухи, с обеих сторон. По подсчетам аналитиков разведывательного коллектива Oryx, русские потеряли около сотни своих довоенных боевых и транспортных вертолетов (всего их было около 800). Украинцы, со своей стороны, потеряли половину из своих 60 или около того вертолетов – хотя затем они получили от своих союзников более 80 вертолетов в качестве замены.

Разрушительная потеря вертолетов и, что более важно, их экипажей вынудила российские и украинские ВВС радикально изменить то, для чего они используют свои вертолеты. Проще говоря, вертолеты больше не летают вблизи линии фронта, если только обстоятельства не являются действительно чрезвычайными.

Одним из чрезвычайных обстоятельств стало окружение российской армией порта Мариуполь на юге Украины весной 2022 года. В отчаянной попытке пополнить запасы осажденного гарнизона города и забрать раненых, украинские транспортные вертолеты пролетели десятки миль в футах над землей, чтобы добраться до Мариуполя незаметно от российских ПВО.

По крайней мере, три вертолета не смогли добраться туда или вернуться.

Знаменитые американские Apache становятся удобной мишенью для дронов

Мариуполь стал исключением. К середине 2022 года минимальное расстояние, на которое вертолет мог подобраться к линии фронта при обычных обстоятельствах, составляло несколько миль. Российские и украинские винтокрылые машины продолжали перевозить войска и грузы, но не слишком близко к местам боевых действий. Они также продолжали атаковать вражеские войска, но обычно на расстоянии многих миль, используя неуправляемые ракеты, которые они бросали под большими углами, то есть, действовали как артиллерия.

И все же винтокрылые машины по-прежнему падали с неба в поразительных количествах. Российские ударные вертолеты были особенно уязвимы, поскольку они зависали в течение 30 секунд и более, пока их экипаж пытался направить противотанковые ракеты с командным наведением. Россияне потеряли, пожалуй, треть своих лучших ударных вертолетов Ка-52.

Армия США не желает рисковать своими вертолетами на линии фронта будущей войны. Поэтому она просто отказывается от вертолета, задача которого требовала бы пролетать близко к силам противника: футуристического разведывательного вертолета Future Attack Reconnaissance Aircraft. Американское подразделение наземных боевых действий также отказалось от модернизации 700 или более старых транспортных вертолетов Blackhawk.

Руководители армии США успокоили своих авиаторов – и разрастающуюся промышленную базу винтокрылых машин в США – пообещав реинвестировать миллиарды долларов сэкономленных средств в другие вертолетные программы, включая расширение производства новой модели Blackhawk, а также последней версии двухвинтового вертолета Chinook.

Примечательно, что ни одному из этих типов не придется летать очень близко к линии фронта для выполнения задач. Остается большой открытый вопрос — что Америка планирует делать со своими сотнями ударных вертолетов Apache, которым приходится летать близко к линии фронта.

Вероятный ответ уже давно очевиден. Армия США модернизирует их до новой версии Block Е, которая включает органы управления и радиосвязь в кабине, что позволяет экипажу управлять дронами, которые действуют на расстоянии 30 миль и более от вертолета. "Эта комбинация приводит к повышению живучести экипажей", — пояснил полковник армии Стивен Ван Рипер.

Неудивительно, что дроны являются решением многих проблем с винтокрылыми машинами армии США. По мере того, как армия задействует все больше и больше вертолетов, запускается все больше и больше дронов. Одна из вещей, которую армия США намерена сделать со своими сбережениями на винтокрылые машины, — это "увеличение инвестиций в исследования и разработки для расширения и ускорения армейских возможностей беспилотной воздушной разведки".

Опять же, война в Украине показывает, как это делается. Сегодня воздух над 600-мильной линией фронта на Украине, возможно, по большей части лишен пилотируемых вертолетов. Но он практически кишит дронами-вертолетами, особенно небольшими многоразовыми квадрокоптерами, гексакоптерами и октокоптерами, а также одноразовыми квадрокоптерами, начиненными примерно фунтом взрывчатки.

Украинцы, сохраняющие преимущество в робототехнике над русскими, создают и запускают до 50 000 небольших дронов в месяц. Кому нужно рисковать вертолетом стоимостью 25 миллионов долларов и его экипажем, когда можно наполнить воздух тысячами дронов, ни один из которых не стоит более нескольких тысяч долларов?

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