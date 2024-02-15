Дешево, точно, прозрачно. Как изменилась война за два года боев в Украине

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С каждым днем ​​поле боя в Украине все больше становится похожим на окопы Первой мировой войны. Неподвижные линии фронта поливают артиллерийские дожди, войска живут в убогих, сырых лачугах, а заминированный ландшафт испещрен воронками от снарядов.

Продвижение вперед измеряется метрами, а отвоеванные деревни становятся незначимыми и быстро забываются.

И хотя война в Украине остается примером войны индустриальной эпохи 20-го века, на фоне этой бойни происходит глубокий сдвиг. В современном мире поле боя стало прозрачным, боеголовки стали более точными, а оружие — очень дешевым.

На линии фронта это не имеет существенного эффекта, заметьте — там еще важна масса. Как всегда, преобладают артиллерия, ракеты и пулеметы. Убийство, ранение или выведение из строя солдат остается "законом мясника", и по-прежнему нет ничего лучше часов артиллерийских обстрелов и ближнего боя, способных подорвать волю противника к борьбе. Это поле битвы, которое можно увидеть своими глазами.

Но прямо за следующим холмом от этих линий фронта лежат критически важные вещи, необходимые для поддержки и снабжения. Именно их — важнейшие цепочки поставок и тыл поля боя с его артиллерийскими позициями, командными пунктами и складами материально-технического обеспечения — всегда было трудно найти, трудно атаковать и дорого уничтожить — до сих пор.

В предыдущих войнах "заглянуть за следующий холм" было практически невозможно. Чтобы обнаружить тыловые формирования с любой степенью точности наведения, пришлось бы использовать грубые инструменты, такие, как радиолокация или сканирование фотографий многочасовой давности, которые могли показать лишь небольшие участки поля боя, как если бы вы смотрели через соломинку из-под газировки.

В сочетании с "оценкой разведывательных данных из всех источников", данные о местонахождении противника и его нацеливании были грубыми, эфемерными и часто неточными.

Однако сегодня распространение дронов и других боевых технологий предоставляет командирам почти прозрачное представление обо всем поле боя. Информация является постоянной, полной, идет в режиме реального времени и точна по GPS.

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Такая прозрачность поля боя имеет неоценимое значение для артиллерии и авиации при атаке целей. До недавнего времени термин "неточность" был самым верным описанием того факта, что зачастую тысячи выстрелов необходимы для обеспечения некоторой уверенности в том, что цель может быть уничтожена. А учитывая капризы погоды, ветра и множество других факторов, даже при визуальном отслеживании целей в режиме реального времени и современных компьютерах, рассчитывающих точную баллистику, все равно часто требуются сотни "тупых" артиллерийских снарядов, выпущенных на расстояние 20 миль, чтобы уничтожить цель. Но высокоточные боеприпасы XXI века решают эту проблему.

Именно это сочетание почти идеальной информации от дронов и почти идеальных атак управляемыми боеприпасами является новым для поля боя. Нам больше не нужны тысячи выстрелов; сегодняшняя максима – "один выстрел – одна смерть".

Далее, происходит глубокое изменение стоимости. Дроны ближнего наблюдения теперь можно купить в продаже, и даже дроны военного уровня с лазерами целеуказания, оснащенными высокоточными боеприпасами, составляют лишь малую часть стоимости HIMARS — культового оружия украинского конфликта. И хотя HIMARS по-прежнему важны, для их запуска, ремонта и пополнения запасов требуются десятки пусковых установок стоимостью в миллионы долларов, десятки машин поддержки и сотни военнослужащих. А вот управляемые дроны с высокоточными боеприпасами — это война по дешевке.

Конечно, для передовых войск украинской бригады или российского батальона спецназа, сражающихся за каждый дом в Бахмуте, все это может иметь мало прямого эффекта. На передовой солдаты по-прежнему хорошо понимают слова историка Т.Р. Ференбаха: "Вы можете вечно летать над землей; вы можете разбомбить ее, распылить ее и стереть с нее всю жизнь, но если вы желаете защитить ее и сохранить для цивилизации, вы должны делать это на земле, как это делали римские легионы, — укладывая своих солдат в грязь".

Но для цепочки поставок на поле боя это изменение значит все.

Сейчас Украина решает извечную военную проблему: как найти, обезвредить и уничтожить врага – и делает это с небольшими финансовыми затратами. Сегодня способность вооруженных сил использовать расстояние и географическое положение для сокрытия своей техники и сил вдали от линии фронта практически отсутствует, и это существенно меняет характер тактического боя.

Однако важно помнить, что эти изменения приносят пользу не только Украине — они также помогают России. Новую технологию легко получить и легко использовать для всех сторон, равно как и средства защиты, необходимые для некоторого смягчения ее последствий.

Например, если Украина может покупать готовые дроны, то же самое может сделать и Россия, и ХАМАС – и они уже это сделали. Видео, появившиеся в секторе Газа в этом месяце, кажутся пугающе похожими на видео из Украины в октябре 2022 года: небольшие дроны сбрасывают противотанковые суббоеприпасы на израильские танки "Меркава", приводя к смертельному эффекту.

Кроме того, быстро появляются средства противодействия дронам — будь то "балконные шторки", которые Армия обороны Израиля установила на свои танки, чтобы предотвратить попадание взрывчатки в уязвимые корпуса, или новые методы маскировки, применяемые хуситами в ходе многомесячной кампании высокоточных бомбардировок США.

Тем не менее, для всех тех, кто рассматривает эти события как революцию в военном деле, легкость, с которой все стороны восприняли их и разработали достаточно эффективную оборону, говорит об обратном. Кроме того, трудно представить, чтобы дроны, высокоточное оружие или массовое производство имели такой же эффект на войну, как, скажем, порох, длинный лук или беспроводное радио.

Тем не менее, точная разведка, высокоточные боеприпасы и низкая стоимость являются наиболее важными военными достижениями, возникшими в результате российско-украинской войны. Однако настоящая революция в военном деле — оснащение этих и других элементов поля боя искусственным интеллектом — может быть, уже не за горами.

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