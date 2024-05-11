Три условия победы. Как не дать Путину выиграть войну на истощение

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После шести месяцев дебатов США, наконец, приняли дополнительный пакет помощи Украине. Но хотя боеприпасы могут вскоре достичь передовой, правда в том, что если США и их союзники не изменят свою политику поддержки войны, этого, вероятно, будет слишком мало и слишком поздно.

Два года назад уважаемый военный аналитик Сет Джонс отметил, что российская армия разваливается. Но теперь все резко изменилось, и он выражает гораздо более тревожную точку зрения о том, что украинская армия находится "во все более опасном положении по отношению к российским захватчикам". И хотя еще слишком рано говорить о поражении, Джонс правильно заметил, что "без четкой стратегии США и постоянных поставок западного оружия, разведки и обучения Путин может победить".

Такая стратегия потребует как минимум трех элементов, чтобы замедлить и обратить вспять продвижение России.

Во-первых, администрация США и ее союзники по НАТО должны будут ослабить ограничительные правила применения оружия, которые они наложили на поставляемое Западом оборудование, что позволит Украине использовать указанное оборудование в полную силу. Великобритания уже смягчила правила ведения боевых действий, но ограничения, налагаемые другими, не позволяющие Украине совершать трансграничные нападения и нападать на основы российского военного присутствия, такие как Черноморский флот, должны прекратиться.

Обеспокоенность по поводу российской эскалации позволила Западу уговорить себя бездействовать и проявлять самосдерживание. Но если ответ Израиля на иранскую беспилотную и ракетную атаку в прошлом месяце что-то и продемонстрировал, так это то, что сильный ответ, а не самосдерживание, является лучшим способом противостоять тоталитарным угрозам.

Автократы считают сдержанность и осторожность признаками слабости; они видят силу в решимости.

Во-вторых, пришло время пойти на больший риск в отношении военных запасов США и Запада. Хотя решение Конгресса позволяет президенту США Джо Байдену воспользоваться существующими запасами оружия и боеприпасов, огромное количество готового и смертоносного оборудования остается зарезервированным для других непредвиденных обстоятельств во всем мире, обучения и испытаний. Такое накопление ресурсов вполне понятно, поскольку командиры по всему миру хотят убедиться в нем. Например, генерал Пол ЛаКамера — командующий США в Южной Корее — всегда напоминает своим войскам: "Готовы сражаться сегодня вечером".

Тем не менее, неудача в Украине может спровоцировать саму войну, к которой готовы сражаться наши солдаты в таких местах, как Корея. Противники, такие как северокорейский лидер Ким Чен Ын, отмечают нерешительность США в отношении поддержки друзей и союзников, как и Китай, который смотрит через Тайваньский пролив. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно больше боеприпасов, а такие командиры, как ЛаКамера, должны видеть последствия для своих собственных миссий, если Украина перейдет к России — даже если ценой станут их запасы.

В целом, представители армии США отмечают, что нынешний риск при поддержке Украины "управляем", но пришло время пойти на больший риск и глубже погрузиться в эти запасы, чтобы предотвратить потенциальное поражение. Выигрывать войны дорого, но далеко не так дорого, как проигрывать их.

Армия США должна поделиться запасами вооружений

Кроме того, хотя использование этих запасов должно быть временной целесообразностью, война обнажила серьезную проблему в военной логистике. Теперь мы знаем, что военно-производственная база США – и их европейских союзников – слишком мала, чтобы поддерживать даже традиционную войну среднего масштаба, такую​, ​​какую ведет Украина. Следующая война будет иметь катастрофические последствия.

Например, хотя титанические усилия позволили удвоить производство артиллерийских снарядов в США до 28 000 в месяц, Россия производит в среднем 10 000 выстрелов в день. Собственная программа президента России Владимира Путина по увеличению военного производства находится в полной силе, ошеломляя аналитиков своим быстрым расширением. Российские подразделения на украинской линии фронта, возможно, несут ужасающие потери, но это не из-за отсутствия логистики.

Наконец, администрации США необходимо обеспечить гораздо большее лидерство, чтобы вдохновить Запад продолжать эту борьбу. Демократические страны нетерпеливы, и другие мировые события часто меняют фокус. Газа и потенциал региональной войны на Ближнем Востоке, предстоящие президентские выборы в США и судебные процессы над бывшим президентом Дональдом Трампом уже отвлекают внимание от ухудшающейся ситуации в Украине.

Администрация Байдена должна при каждой возможности напоминать американскому народу о цене неудачи в Украине. И этот фокус должен также включать крупную информационную кампанию по устранению серьезного дисбаланса в живой силе в этой войне — Россия в настоящее время имеет преимущество три к одному в доступной военной силе. Таким образом, когда украинцы знают, что сталкиваются с экзистенциальной угрозой, Россия не стоит перед такой дилеммой.

И хотя хорошо известно, что оппозиция сталкивается с тяжелыми последствиями в путинской России, все еще существуют значительные возможности для создания инакомыслия против принудительного призыва на военную службу, необходимого для компенсации чрезвычайных потерь в России. Запад уже много лет подвергается российской пропаганде и психологической войне, но у нас есть столь же надежный набор инструментов — и пришло время использовать их в полной мере.

В Украине нынешняя война на истощение благоприятствует стратегии Путина. Это дорогостоящее уничтожение людей, материалов и морального духа, и нельзя допустить, чтобы недавние неудачи Украины предшествовали полномасштабному российскому контрнаступлению в конце весны или летом. Путин по-прежнему убежден, как однажды написал Толстой, что "время и терпение — мои самые сильные воины". Но это не тот сезон, когда эта максима должна оправдаться.

Решение Конгресса было необходимо, но этого недостаточно, чтобы обратить вспять ухудшающуюся ситуацию в Украине. Пришло время ослабить наручники, которые мы надели на Зеленского, и позволить ему в полной мере использовать оружие и технику, которые мы предоставляем. Пришло время рискнуть нашими запасами военного времени и дать Зеленскому то, что нужно его солдатам. Пришло время напомнить Америке то, о чем Путин говорит своей стране каждый день: что поражение в Украине — это угроза нашей собственной безопасности.

Пришло время снять перчатки.

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