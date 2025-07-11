Конец превосходства дронов: как нашли управу на БПЛА, которые поначалу казались неуязвимыми

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В мае израильская компания Rafael Advanced Defense Systems признала использование в боевых действиях высокомощных лазерных систем. Эта система, являющаяся частью ранее не разглашавшейся программы Iron Lite, уже заслужила признание за перехват "десятков вражеских угроз".

Ее высокая эффективность, гораздо более низкая стоимость и масштабируемость в сочетании с десятками других программ по борьбе с беспилотниками и обороне, разрабатываемых по всему миру, положили конец спорам о том, стал ли беспилотник революцией в современной войне: не стал. И короткая эра господства беспилотников закончилась.

В 2022 году беспилотники стали культовым оружием войны в Украине. Зернистые видеоролики, демонстрирующие сотни российских танков и боевых машин, уничтоженных ручными дронами, стали привычными для наших экранов. Используя в равной степени эффективность на поле боя, пропаганду на YouTube и нездоровое развлечение, харизматичный президент Украины, подкованный в работе со СМИ, использовал беспилотную войну как способ поднять моральный дух населения и получить международную поддержку.

Десятки докладов, исследований и авторитетных военных аналитиков говорят о том, что использование беспилотников в Украине не было разовой аномалией, а скорее сигнализировало о фундаментальных изменениях в ведении войны: Дроны дешевы, их много, и их трудно уничтожить; они позволяют маскировать войска тылового эшелона и командные пункты; и самое главное — они беспилотные, поэтому единственными жертвами становятся противники и гражданские лица.

Однако, несмотря на то, что беспилотники кажутся практически идеальным оружием, они больше не являются непобедимыми.

Поле боя быстро адаптируется. Как и многие другие разрушители боевых традиций в истории — кавалерийские стремена, римские фаланги, длинные луки, подводные лодки и другие якобы преобразующие технологии, которые провозглашали, что в корне изменят характер войны, — наступательные беспилотники имели короткий период господства. Появление эффективных средств противодействия беспилотникам (C-UAS) было лишь вопросом времени.

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Например, в период между двумя мировыми войнами теоретики воздушной мощи пропагандировали дальний бомбардировщик как непобедимый, вплоть до того, что премьер-министр Великобритании Стэнли Болдуин в 1932 году заявил: "На земле нет силы, способной защитить нас от бомбардировок. Что бы ни говорили люди, бомбардировщик всегда пробьется". Однако быстрое развитие раннего радиолокационного обнаружения, самолеты-перехватчики и зенитные орудия быстро стали эффективными контрмерами, оставив дальнему бомбардировщику функциональную роль на поле боя, но он уже не был "непобедимым оружием".

Аналогично, есть много причин, по которым беспилотники больше не доминируют сегодня. Во-первых, поле боя жестоко и неумолимо. Всего через несколько недель после появления вооруженных беспилотников в Украине российские подразделения стали более искусными в раннем обнаружении, маскировке, электронной защите и модификации боевых машин с дополнительной броней для поражения или смягчения последствий приближающихся беспилотников-камикадзе.

Затем, когда спрос и бюджеты на новые технологии значительно выросли, рыночные силы взяли верх. Сегодня мало найдется крупных оборонных компаний, не имеющих в разработке системы C-UAS, а разнообразие решений поражает воображение. В связи с этим дальнейшее развитие и использование дублирующих технологий для обнаружения и защиты аппаратов значительно повышает вероятность отражения атак БПЛА.

Что особенно важно, в настоящее время уже реален бой "беспилотник на беспилотник" с использованием искусственного интеллекта. Роевые атаки как вражеских БПЛА, так и ракет могут ошеломить многие, если не все, системы обороны с ручным управлением. Люди просто не в состоянии обрабатывать десятки целей одновременно, а относительно ограниченное число систем обороны, способных обрабатывать несколько целей, непомерно дорого.

Как мы видели на примере атак хуситов, "Хезболлы" и Ирана в продолжающемся израильском конфликте, защитники Израиля и Украины с трудом справляются со всеми входящими атаками, а затраты на них просто ошеломляющие — это означает, что дешевые беспилотники, производимые в больших масштабах и оснащенные ИИ, являются наиболее перспективной технологией для борьбы с наступательной беспилотной угрозой.

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Во многих отношениях UAS с искусственным интеллектом могут имитировать тактику ВВС, разработанную вскоре после изобретения боевого самолета. Это будут беспилотники для сбора разведданных, штурмовики и бомбардировщики для передовых боевых действий, перехватчики для предупреждения о готовящихся атаках и истребители для воздушных боев. Таким образом, беспилотники с искусственным интеллектом, несомненно, станут мощной воздушной силой XXI века, дополняющей, а то и заменяющей человека в кабине пилота — возможность, которая опасно дешева и больше не является исключительной для национальных государств.

Это не значит, что БПЛА уже устарели. Использование беспилотников в Иране было впечатляющим, но в большей степени зависело от неожиданности, чем от революционной технологии. А недавние атаки в Украине опирались на массовость, а не на непобедимость, демонстрируя изречение Иосифа Сталина о том, что "количество имеет свое качество". Но они не изменили фундаментальный характер современной войны, как утверждают некоторые аналитики, и можно ожидать, что рои беспилотников с искусственным интеллектом, дополненные наземными лазерами, могут обеспечить эффективный и недорогой метод поражения роев наступающих дронов.

Генерал Джордж Паттон однажды заявил, что победу в бою одерживают "музыканты Марса" — командиры, которые понимают, как правильно использовать все оружие войны. Сегодня на поле боя появились беспилотники, и они играют важную роль в боевых действиях как сейчас, так и в обозримом будущем.

Они стали самым важным оружием для украинской армии, чтобы отразить массированную бронетанковую атаку России Владимира Путина в 2022 году, уничтожив невероятное количество российских танков и боевых машин. Без этих беспилотников мы могли бы столкнуться с совершенно иным положением дел сегодня.

Конечно, беспилотники по-прежнему играют важную роль в поддержании почти патовой ситуации в Украине, и они будут играть свою роль на поле боя еще долгие годы. Но, как и с многими другими видами чудо-оружия, которые когда-то считались революционными и непобедимыми, превосходство беспилотников — уже прошлое на современном поле боя.

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