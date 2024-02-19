На руку Украине. Как ударят по Путину и Кремлю истории с Надеждиным и Навальным

Попытки Путина задушить любое инакомыслие в России играют на руку Украине, уверен общественный деятель Никита Соловьев. Возможно, смерть Навального и сделала кремлевскую систему тверже — но одновременно она стала и более хрупкой.

Снятие Надеждина и смерть Навального — звенья одной цепи. И очень важный для нас трек.

Все автократии являются рейтинговыми наркоманами. При полной управляемости и предсказуемости выборов для них очень важно создание видимости условно свободного голосования. И при этом — получение поддержки (не нарисованной или близко к тому) 80+%. Это дает все основания дальше заявлять: "Ну, может какие-то и были нарушения, но вы же видите, разрыв гигантский, явно все равно победил".

То есть "выборы" все равно являются крайне важным для автократий ритуалом подтверждения легитимности. И если посмотреть историю, то заметное нарушение этого ритуала почти всегда приводило либо к падению автократий, либо их трансформации уже в жесткую диктатуру.

И для внутреннего потребления, и для внешних наблюдателей Путину максимально важно показать на ближайших "выборах" незыблемость своей позиции. Для этого нужны три условия:

максимально высокий результат;

отсутствие информации о мегаприписках;

наличие в публичном поле чего-то, что можно хоть как-то выдать за оппозицию.

Тогда бы статус "Отца нации" был продемонстрирован блестяще. И своим подданным, мол, нефиг дергаться. И, что еще важнее, всем внешним игрокам как маркер незыблемости и безальтернативности Путина как самодержца России.

Думаю, был бы еще в фаворе Сурков, именно так бы все и игралось. Еще бы и эфиров подкинули Надеждину. А Навального бы если и не выпустили, то пылинки бы с него сдували и давали бы максимальные возможности для переписки с волей, призывам и т.д.

Но, к нашему счастью, это не так. Испугавшись белорусского сценария, к выборам Путин идет максимально жестким и тупым путем. Там будет нарисован максимально возможный, чуть ли не кндровско-кадыровский результат. Но при столь явной зачистке поля и почти наверняка феноменальных приписках результат будет получен обратный желаемому.

Возможно, краткосрочно вырастет твердость системы. Но крайне повысится ее хрупкость. Кроме того, Навальный был чуть ли не последним сколь-нибудь известным и популярным потенциальным "наследником". Теперь я вообще не вижу никого, с кем можно будет Западу всерьез разговаривать о ПРБ (Прекрасной России Будущего — Ф.) после Путина.

Так что новости для нас хорошие точно. Россия еще на несколько шажочков приблизилась к своему распаду. А перед нами стоит все та же очень непростая цель — продержаться и дожить до этого момента.

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