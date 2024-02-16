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Мнения Алексей Навальный умер в колонии

Убийство Навального: почему Кремль решил передать лидерство в оппозиции Надеждину или Даванкову

Смерть Навального стала предупреждением для всех, кто хочет в России идти против системы, уверен журналист Вадим Денисенко. Он ожидает от Кремля попытки раздробить оппозицию и полностью обуздать инакомыслие

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Журналист
eye 439
Навальный, суд, Россия
Фото: ТАСС | Судьба Навального стала предупреждением для всех, кто хочет идти против системы
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Убийство Навального

  1. Это убийство. Как минимум, доведение до смерти. Хотя, может, и прямое убийство. Никакого международного расследования россияне не допустят.
  2. Это окончательное уничтожение оппозиционного политика и предупреждение всем: так будет с каждым.
  3. Это попытка передать знамя лидера оппозиции Надеждину-Даванкову. Надеждина попытаются сделать главным либералом, задача которого — расколоть относительно стабильные 23% антивоенной молчаливой оппозиционной массы. В России есть 23% анти-путинской (анти-системной) оппозиции. Власть считает, что эрзац-оппозиционер Надеждин может стать новым лидером для части этих людей и переведет их из разряда "молчащих против власти" в разряд "молчащих и сомневающихся". И, таким образом, будет предпринята попытка создать двуглавую квазиоппозицию. Более радикального в риторике и полностью лояльного, но в российской политической терминологии "несистемного" Надеждина и "системного" Даванкова (партия "Новые люди"), который имеет все шансы занять второе место на выборах с результатом 4-6%.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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