Мнения Алексей Навальный умер в колонии
Убийство Навального: почему Кремль решил передать лидерство в оппозиции Надеждину или Даванкову
Смерть Навального стала предупреждением для всех, кто хочет в России идти против системы, уверен журналист Вадим Денисенко. Он ожидает от Кремля попытки раздробить оппозицию и полностью обуздать инакомыслие
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Убийство Навального
- Это убийство. Как минимум, доведение до смерти. Хотя, может, и прямое убийство. Никакого международного расследования россияне не допустят.
- Это окончательное уничтожение оппозиционного политика и предупреждение всем: так будет с каждым.
- Это попытка передать знамя лидера оппозиции Надеждину-Даванкову. Надеждина попытаются сделать главным либералом, задача которого — расколоть относительно стабильные 23% антивоенной молчаливой оппозиционной массы. В России есть 23% анти-путинской (анти-системной) оппозиции. Власть считает, что эрзац-оппозиционер Надеждин может стать новым лидером для части этих людей и переведет их из разряда "молчащих против власти" в разряд "молчащих и сомневающихся". И, таким образом, будет предпринята попытка создать двуглавую квазиоппозицию. Более радикального в риторике и полностью лояльного, но в российской политической терминологии "несистемного" Надеждина и "системного" Даванкова (партия "Новые люди"), который имеет все шансы занять второе место на выборах с результатом 4-6%.
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