Царская охота. Чем смерть Навального выгодна Путину

Related video

Путин и смерть Навального

Российские СМИ сообщают о смерти Навального. Якобы произошел отрыв тромба во время прогулки, и "главный критик Путина" умер. Естественно, в колонию направлена комиссия, естественно, будет расследование. Под шумок могут даже снять Гостева, который является представителем "московских ментов". Заменить на кого то из окружения Золотова либо Бортникова.

Но суть не в этом, а в логике политического процесса внутри РФ. Далее пройдем тезисно:

Активность Навального сделала невозможным усиление "идеологической" оппозиции в РФ. Навальный говорил о коррупции в окружении царя, но не ставил под вопрос существование системы. Не создавал альтернативы. Но тезисы Навального зашли широко, и возникло организационное ядро, которое могло переродиться в "не одобренную в Кремле" политическую партию. Не системную. Навальный был изолирован. Его структуры по большей части разгромлены. Но вакуум надо было заполнять, и появились (на поле оппонентов) подконтрольные "Новые люди" с Нечаевым. Тем не менее, Навальный оставался неким символом. В том числе протестов против Кремля. При этом на данном моменте не имея ресурсов для организации протестов внутри страны. Перед выборами в процессе сбора подписей происходит мобилизация части либерального электората в городах (кейс Надеждина). Навальный умирает. То есть живого символа нет. Остальные или подконтрольны (включая Надеждина), или за границей.

И тут, независимо от причин смерти, имеем событие, произошедшее в нужное время. Для понимания стоит вспомнить кейс Пригожина. Это демонстрация способности и права царя убивать тех, кто может стать угрозой. Даже не ему лично (Пригожин был лоялен Путину до конца), а быть неким возмутителем спокойствия. Окружение Путина тогда это приняло. То есть приняло право царя казнить даже лояльных, но не управляемых.

Путин настойчиво входит в образ царя Фото: Getty Images

2024 год — это выборы именно царя, а не президента. И тут смерть Навального становится знаком, что царь может убрать (повторю, независимо от реальных причин) и символа оппозиции. Причем вариант убийства посчитают наиболее вероятным как противники, так и сторонники (сторонники при этом будут говорить на публику привычное "нет доказательств"). Суть в другом — царь может делать, что захочет. И это наилучшая демонстрация силы во внутриполитической повестке перед выборами. Естественно, если ближайшая неделя пройдет спокойно (а вероятность реально массовых протестов невелика — популярность Пригожина перед смертью была выше сегодняшней популярности Навального, а группа поддержки — люди, знающие, что такое оружие и что такое госпереворот).

Поэтому имеем подтверждение ставки Путина на формат царя с удержанием населения в послушании за счет страха, а не любви. Для России, с другой стороны, это привычно: и бояться, и любить одновременно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно