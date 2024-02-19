Отключений электроэнергии не будет? Как выстояла украинская энергетика и имеет ли радужные перспективы

Украинская энергетика смогла прожить год без графиков отключений. Но экономист Андриан Прокип предостерегает от излишнего оптимизма относительно дальнейших перспектив — все зависит от превратностей войны.

ЭНЕРГЕТИКА ПЕРЕСЕКЛА ЭКВАТОР: БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЙ И С ЧИСТЫМ ЭКСПОРТОМ

Прошедшая неделя была богата на знаковые события в энергетике. Так, мы прошли ровно год без массовых графиков отключений. Конечно, в отдельных регионах были перебои и даже кратковременное введение графиков, как в Кривом Роге. Однако в масштабах страны мы все же прошли зиму без отключений.

Вместе с потеплением имеем определенное сокращение потребления, а также ожидаем роста объемов производства солнечными электростанциями. Вместе эти два фактора обеспечат возможность экспорта электроэнергии.

На прошлой неделе, впервые за много месяцев, экспорт электроэнергии превзошел импорт — еще одно знаковое событие. Мы входим в этот не очень долгий период, когда энергетические компании смогут зарабатывать на экспорте. При этом, пожалуй, не стоит быть слишком оптимистичным относительно объемов этого экспорта и ожидаемой выручки. Однако даже эти небольшие объемы будут большой помощью для энергетических компаний и весомым вкладом в восстановление энергетической инфраструктуры.

Цена будет зависеть от конъюнктуры на европейских рынках, и сейчас, исходя из предложения и цены газа, если ветер не подведет и не будет форс-мажоров в поставках энергоресурсов геополитического характера, не стоит ожидать высоких цен на электроэнергию в Европе. Продолжительность экспорта будет не слишком длинной, ведь летом начнется ремонтная кампания АЭС и ТЭС.

Другой лимитирующий фактор — экспортное ПСО. Компании-экспортеры отдают 80% своей прибыли Гарантированному покупателю, который направляет эти средства фактически на субсидирование тарифа для населения. Понятно, что в условиях ограниченной продолжительности экспорта и потенциально не очень высоких доходах, это еще уменьшит суммы, которые энергетические компании смогут направить на восстановление инфраструктуры и подготовки к следующей зиме. В 2022 году, на фоне высоких цен в Европе, компании действительно получали большие доходы, а Гарантированный покупатель — существенные отчисления. Однако уже в прошлом году уместность такого механизма была сомнительной, когда компании нуждались в существенных средствах для восстановления. И в 2024 это не изменилось.

Кроме этого, потенциал экспорта будет зависеть и от потенциальных обстрелов и их последствий. На прошлой неделе ракетные удары повредили инфраструктуру не только на востоке страны, но и на западе. Наш экспорт будет существенно зависеть от обстрелов, и они могут лимитировать наши возможности и доходы. Главное — не планировать чрезмерно радужных перспектив, потому что угроз и проблем не стало меньше.

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