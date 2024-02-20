Новые звездные войны. Почему Запад боится космической программы РФ

Одной из главных тем прошлой неделе стала новая космическая угроза со стороны России. И хотя эксперт в этой сфере Марк Масса в своей колонке для Atlantic Council не видит большой немедленной угрозы со стороны Кремля, все-таки советует США дать четкий и быстрый ответ

Перспектива космического боя — вот что волновало Вашингтон на прошлой неделе. Белый дом в четверг подтвердил, что Россия разрабатывает "вызывающий тревогу" противоспутниковый потенциал, после заявлений ведущих членов Конгресса и последующих сообщений о том, что Россия работает над орбитальным противоспутниковым оружием. Эта новость вызвала обеспокоенность по поводу неизбежности и степени такой угрозы. Применение российского противоспутникового оружия с ядерным оружием (ПСО) станет прямым вызовом нормам ответственного поведения в космосе и представит серьезную угрозу для спутников всех стран. Независимо от наличия такой системы, ядерные и космические угрозы со стороны России требуют твердого ответа со стороны Соединенных Штатов, их союзников и партнеров.

Так что же вообще за шумиха вокруг противоспутников?

Противоспутниковое оружие существует почти столько же, сколько и спутники. Оно используется для уничтожения или вывода спутников из строя либо путем физического разрушения (врезаясь в спутник ракетой или другим спутником), либо посредством некинетических атак, например, с помощью электромагнитных помех, лазеров и кибератак.

Спутники, вращающиеся в космосе, необходимы для повседневной жизни на Земле. Данные, проходящие через спутники, поддерживают позиционирование, навигацию, время и связь, на которые полагается современное общество — от финансовых транзакций до навигации по глобальной системе позиционирования (GPS). Помимо гражданских целей, космические системы поддерживают безопасную военную и правительственную связь, например, разведку, командование и контроль, предупреждение о ракетном нападении и многое другое.

Отсюда следует, что противник, желающий вызвать серьезные нарушения, может попытаться атаковать спутники. Хотя разрушительные противоспутниковые средства еще не использовались в военных действиях, такие страны, как Россия, Индия, Китай и США, продемонстрировали свою способность использовать такое оружие, уничтожив свои собственные спутники. Поскольку зависимость стран от космоса возрастает, способность подвергать риску спутники других стран становится важной и вызывающей беспокойство способностью. Кроме того, испытания противоспутниковой системы привели к образованию значительного количества орбитального мусора, что является проблемой для более широкого международного сообщества космических держав.

Что известно о существующих российских противоспутниковых комплексах

Сегодня Россия обладает целым рядом возможностей противоспутниковой защиты: от кибератак и подавления спутниковых сигналов до наземных противоспутниковых ракет прямого наведения. В последние годы официальные лица США и исследователи открытых источников выразили обеспокоенность по поводу того, что крупные российские спутники запускают в космос меньшие "дочерние" спутники, которые способны приближаться к американским спутникам, создавать помехи им и потенциально уничтожать их.

Чтобы противостоять этим контркосмическим угрозам, Соединенные Штаты стремились повысить устойчивость своих космических систем, одновременно усиливая международные нормы против ядерного оружия в космосе и разрушительных испытаний противоспутниковой системы. В случае ввода в эксплуатацию, возможная российская ядерная противоспутниковая система станет проверкой усилий США и международных норм.

ПСО с ядерным вооружением могут вызвать массовые разрушения

Соединенные Штаты переходят от небольшого количества крупных, дорогих и сложных спутников к созвездиям меньших и более дешевых спутников, более устойчивых к кинетическим атакам. Но угроза ядерных атак на спутники может изменить эти расчеты. В 2017 году генерал Джон Хайтен, тогдашний глава Стратегического командования США, примечательно заявил, что он больше не будет "поддерживать покупку больших спутников, которые представляют собой интересные цели". Частично благодаря Агентству космического развития, Космические силы США перешли к архитектуре, которая больше полагается на группировки небольших спутников.

Кинетическая атака с Земли на любой отдельный маленький спутник была бы крайне неэффективной. Но ядерная атака представляет собой более широкую проблему. Ядерный взрыв в космосе приведет к значительному увеличению радиации на орбитах, используемых рядом военных спутников США, что приведет к их деградации в течение недель и месяцев после взрыва, если только они не будут специально защищены от радиации. Так называемый высотный ядерный взрыв по спутникам на низкой околоземной орбите (HALEOS) также нанесет ущерб тысячам гражданских спутников всех стран, что сделает это настоящим оружием массового уничтожения.

У Москвы есть история размещения спутников с ядерными двигателями, которые не имеют ядерного вооружения; но Россия в настоящее время активизирует свою спутниковую программу с ядерной установкой. Спутники с ядерными двигателями могут генерировать дополнительную энергию для питания электромагнитных помех, радаров и других технологий, которые могут быть использованы в противоспутниковых целях. Ядерная энергия в космосе также может использоваться для приведения в движение космических кораблей, что позволит космическому средству менять орбиты чаще, чем спутнику, работающему на обычных двигательных установках. Тем не менее, российский спутник с ядерной установкой потенциально вызывает меньшую тревогу, чем спутник с ядерным вооружением, поскольку он не нарушит норм и не даст России возможности одним махом вывести из строя большую часть всех спутников на орбите.

Противоспутниковый комплекс с ядерным вооружением нарушит Договор по космосу

Соединенные Штаты уже давно поддерживают принцип неразмещения оружия массового уничтожения в космосе, а в последнее время они мобилизовали поддержку против разрушительных испытаний противоспутниковой системы прямого подъема в космосе. Ключевым элементом международного права здесь является Договор о космосе 1967 года, который, среди других положений, запрещает размещение оружия массового уничтожения в космическом пространстве, что было бы крайне дестабилизирующим фактором.

Размещение российского противоспутникового ядерного оружия на орбите стало бы грубым нарушением этого принципа. Совсем недавно администрация Байдена приняла для Соединенных Штатов обязательство воздерживаться от разрушительных испытаний противоспутниковых систем прямого подъема и убедила несколько стран-единомышленников дать аналогичные обещания. Целью этого моратория на разрушительные испытания противоспутниковой системы является повышение предсказуемости в космосе и сокращение образования опасного космического мусора.

Недавние эксперименты России с "экзотическим" ядерным оружием

Хотя противоспутниковая система с ядерным вооружением улучшит российский противокосмический потенциал, бросит вызов космической стратегии США, подорвет нормы и встревожит союзников, она, похоже, не добавит качественно иных возможностей в российский арсенал. Любая страна, имеющая межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с ядерным боеголовкой, может взорвать ядерное оружие в космосе. И Соединенные Штаты, и Советский Союз испытывали ядерное оружие в космосе во время холодной войны.

В последние годы Россия объявила о разработке нескольких новых так называемых "экзотических" ядерных вооружений, включая ядерную крылатую ракету с ядерным вооружением и подводный беспилотник, которые западным аналитикам сложно понять. Это новое оружие не добавляет значительного военного потенциала к ядерному арсеналу России, который способен нанести неприемлемый ущерб территории США. Хотя существуют вероятные способы, с помощью которых противоспутниковая система с ядерным вооружением могла бы быть более эффективной, чем ядерный взрыв, доставляемый с помощью межконтинентальной баллистической ракеты в космосе, такое развитие событий может быть схожим по практическому эффекту с остальной частью этого класса экзотического ядерного оружия.

Серьезную озабоченность, помимо самого потенциального оружия, вызывает то, что такое развитие событий станет мрачной новостью для будущего контроля над вооружениями и потенциально может спровоцировать гонку вооружений в космосе. Если бы Россия отказалась от Договора о космосе, чтобы разместить такое оружие (или развернула его, не выходя из Договора), этот акт еще больше сигнализировал бы об окончании эпохи юридически обязательных договоров об ограничении вооружений между Соединенными Штатами и Россией.

Ответ — твердость, а не истерия

Даже если он будет развернут, ядерный противоспутниковый потенциал не приведет к существенному пересмотру баланса сил США и России в космосе или на Земле. Тем не менее, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры должны отреагировать.

Это событие должно послужить дальнейшим стимулом для американских специалистов по космическому планированию серьезно отнестись к перспективе использования ядерного оружия в космосе. Например, ученые-ядерщики уделяют большое внимание перспективе ограниченного принудительного применения ядерного оружия противниками США на ранних этапах войны между крупными державами. Специалисты по космическому планированию должны оценить этот риск и обеспечить, чтобы планы защиты в случае высокоуровневых конфликтов были устойчивыми к потере незащищенных космических систем, либо путем усиления достаточного количества систем, либо путем обеспечения наличия альтернативных вариантов зондирования и связи. Более того, если мы хотим, чтобы космические нормы что-то значили, Соединенные Штаты должны сплотить страны-единомышленники, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу этого потенциального вопиющего нарушения Договора по космосу.

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