"Сильно отстает": РФ не получит космическое ядерное оружие в ближайшем будущем, — Politico

По словам журналистов, пока неясно, сможет ли Кремль успешно вывести ядерные ракеты на орбиту. Более того, у РФ проблемы с производством своих спутников.

Related video

Россия продвигается в попытках развить свой ядерный потенциал, однако она не сможет запустить такое оружие в космос в ближайшее время. Об этом пишет издание Politico.

По словам журналистов, России все еще нужно завершить работу над противоспутниковым оружием. Пока неясно, сможет ли Кремль успешно вывести ядерные ракеты на орбиту.

Издание пишет, разведывательные данные, которые были подтверждены американскими чиновниками, вызывают вопросы о том, насколько продвинулась российская космическая программа.

Американские официальные лица стали выражать особенно сильное беспокойство ядерным потенциалом России после ее вторжения на Украину. Что касается противоспутникового оружия, то его разработку разведка США отслеживает уже больше года.

По словам журналистов, Россия сильно отстает от США в сфере космических технологий. Более того, санкции Запада только ухудшили ситуацию. У РФ проблемы с производством своих спутников, а потому Кремль взялся за производство наступательного вооружения.

Эксперт Американского института предпринимательства по космическому и оборонному бюджету Тодд Харрисон сказал журналистам, что ядерный взрыв на низкой околоземной орбите, где у многих стран есть коммерческие, метеорологические и разведывательные спутники, может вывести из строя собственные спутники России и поджечь Международную космическую станцию, вынудив астронавтов покинуть ее.

РФ хочет вывести ядерное оружие в космос: что известно

По данным СМИ, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности сообщил Конгрессу США о "серьезной угрозе национальной безопасности". По информации источников, угроза связана с желанием россиян вывести ядерное оружие в космос. Речь якобы идет не о том, чтобы сбросить ядерное оружие на Землю, а о возможном его использовании против спутников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс всегда следит за всеми возможными испытаниями в различных сферах, в том числе и в ядерной.