Путин проигрывает экономическую войну. Почему падение промышленности важнее, чем захват Авдеевки

Путин проигрывает экономическую войну и не выигрывает "военную войну" достаточно быстро, чтобы компенсировать это, утверждает экономический обозреватель Амбруаз Эванс-Причард в колонке для The Telegraph. Падение Авдеевки в этом смысле ничего не меняет.

У России "горячая" военная экономика. Расходы на оборону во всех формах утроились после вторжения в Украину и приближаются к 8% национального производства, что примерно соответствует тому, что было при Советском Союзе.

Военное кейнсианство приукрашивает цифры ВВП, которые нигде не надежны, но особенно бесполезны в России, где данными манипулируют.

По оценкам, 800 000 молодых и самых талантливых людей покинули страну. Еще 300 тысяч были убиты или искалечены в мясорубке войны. Сеть мобилизации продолжает расширяться в обществе, которое уже сталкивается с демографическим кризисом.

Однако алхимия статистики превратила Россию в макро-суперзвезду Европы. Международный валютный фонд запланировал рост на уровне 3% в 2023 году и 2,6% в 2024 году. "Наша экономика, в отличие от других, растет и стала крупнейшей в Европе", — заявил Владимир Путин на форуме "Все для победы" в Туле.

Эта кажущаяся устойчивость смутила многих, что привело к всепроникающему чувству отчаяния на Мюнхенской конференции по безопасности в минувшие выходные.

В действительности Путин проигрывает экономическую войну и не выигрывает "военную войну" достаточно быстро, чтобы компенсировать это. Падение Авдеевского выступа ничего не меняет. Путин тратит свои армии и две трети своих танков на микроскопические продвижения.

"Пределы роста уже достигнуты, — сказал профессор Павел Баев из Института исследования мира в Осло. — Промышленное производство стагнирует. Российский энергетический сектор страдает от снижения доходов и задержки проектов. Лазейки в санкциях закрываются".

Данные Росстата показывают, что прошлым летом бум перевооружения застопорился, остановившись на уровнях, далеких от того, который был бы необходим Кремлю, чтобы превзойти хотя бы часть технологической мощи Запада.

"Украина не является историей успеха Путина. Мы не должны внушать себе иллюзию, что наш союз вот-вот рухнет", — заявил невозмутимый премьер Норвегии Йонас Гар Стере.

Показатели ВВП России являются отвлекающим маневром. Нехватка рабочей силы и ограниченность мощностей привели к перегреву экономики, в результате чего процентные ставки выросли до 16%, в то время как то, что осталось от потребительской экономики, атрофируется. С начала войны ликвидные активы Фонда национального благосостояния упали с 6,6% до 2,7% ВВП.

Глава МВФ Кристалина Георгиева, выросшая при коммунизме в Болгарии, заявила, что эта деформированная экономика все больше похожа на советскую систему, дисфункциональную и хрупкую за фасадом. "На самом деле я думаю, что российскую экономику ждут очень трудные времена", — сказала она.

Три из пяти самых читаемых статей в русской версии "Moscow Times" в прошлую пятницу были о дефиците. Один из авторов процитировал Mobius Technologies и другие компании, отмечающие острую нехватку запасных частей для жестких дисков, контроллеров, материнских плат и систем хранения данных.

Ресурс запчастей, созданный к началу войны, исчерпан. Комплектующие продаются по запредельным ценам.

Вторая история была о нехватке двигателей для судостроения. В третьей речь шла о "пустых полках" в супермаркетах, отчасти потому, что турецкие и китайские банки блокируют платежи из России.

В статье "Ведомостей" цитируются российские бизнесмены, сетующие на то, что они больше не могут осуществлять транзакции в юанях через китайские банки, включая государственные банки "большой четверки", из-за строгих проверок в целях соблюдения санкций США.

Платежи были остановлены независимо от того, были ли они в долларах или нет, и даже при использовании российской системы SPFS и китайской системы CIPS, призванной обойти западный контроль над системой SWIFT. Китайско-российский договор о "дружбе без границ" на самом деле имеет пределы.

Банки Дубая закрывают счета россиян с непрозрачными источниками финансирования, опасаясь длинной руки Минфина США.

ЕС разрабатывает планы введения санкций против компаний в Китае, Индии, Турции, Шри-Линке, Сербии, Таиланде и Казахстане за помощь Кремлю в обходе ограничений на технологии двойного назначения.

Россия найдет способы обойти эти ограничения. Но она не может легко переключиться на полупроводники из Китая, поскольку ее системы настроены на американские чипы, которые приходится покупать с высокой наценкой на черном рынке.

Доходы от нефти, газа и угля по-прежнему поступают, но суммы скромные. Они упали с $40 млрд (32 млрд фунтов стерлингов) в месяц в начале 2022 года до $23 млрд в январе этого года. Этого недостаточно, чтобы покрыть рост бюджета на 65% за последний год.

Кремль ищет средства, вводит военную надбавку для угольной промышленности и составляет список из 30 государственных компаний для приватизации.

Индия и Китай покупают российскую нефть, но не по цене мирового рынка. Международное энергетическое агентство сообщает, что нефть марки Urals продается по цене 66 долларов за баррель, что выше ограничения G7 в 60 долларов, но с 20-процентной скидкой к цене Brent.

Петля на теневом флоте Путина затягивается. Министерство финансов США привлекло к ответственности 50 танкеров за нарушение лимита. Bloomberg сообщает, что половина судов еще не осмелилась покинуть порты, а 14 танкеров, перевозящих сырую нефть в Индию, застряли на якоре.

Скачок цен на нефть еще может спасти Кремль, но МЭА только что понизило свой прогноз мирового спроса на нефть третий месяц подряд. Растущие поставки сланцевой нефти в США продолжают компенсировать сокращение добычи ОПЕК.

Ничто из этого не меняет того факта, что Россия может производить достаточно артиллерийских снарядов, чтобы обрушивать на Украину 3000 штук в день — с помощью Северной Кореи, — в то время как Запад не может этого сделать и истощил большую часть своих запасов.

"Войны выигрывают с помощью оружия, а Запад не производит его в достаточногом количестве", — сказал сенатор-республиканец Дж. Д. Вэнс, излагая "точку зрения Трампа" в Мюнхене.

Украина ежемесячно использует больше ракет Patriot, чем США производят за год, и имеется пятилетний план заказов. То же касается и 155-мм артиллерийских снарядов.

"Мы не производим достаточно боеприпасов, чтобы поддержать войну в Восточной Европе, войну на Ближнем Востоке и, возможно, непредвиденный инцидент в Восточной Азии. США фундаментально ограничены", — сказал Вэнс.

Он разоблачил риторическую болтовню европейцев. Они говорят об экзистенциальной угрозе, но при этом изо всех сил пытаются достичь минималистской оборонной цели в 2% ВВП. Европа считала, что передачи старых запасов оружия по дешевке и медленными темпами будет достаточно. Она не мобилизовала свою военно-промышленную базу в течение целых двух лет, несмотря на то, что война уже стала теневой Третьей мировой с автократиями.

Но г-н Вэнс скатывается к самообману или уклонению и подтверждает то, что ждет администрация Трампа. "Я думаю, что у России есть стимул сесть за стол переговоров прямо сейчас… Это закончится мирным соглашением", — сказал он. Он имеет в виду, что Путин должен получить четыре аннексированные области, которые он пока не контролирует.

У мистера Вэнса перевернутая логика. У Путина нет стимула говорить, пока он думает, что сможет пережить малодушный Запад.

Более того, если, как говорит сенатор, более важным императивом является борьба с Си Цзиньпином, то первая критическая линия обороны находится на реке Днепр.

Военный гуру Франсуа Хейсбург заявил, что это была самая депрессивная Мюнхенская конференция за последние 60 лет. Можно сказать, что от нее пахло 1938 годом.

Несомненно, маятник военной психологии в последнее время качнулся в пользу Путина — и он усердно пропагандирует нарратив о непобедимой России, но на самом деле он не совершил крупного прорыва, и никто не должен обманываться его фантазиями о ВВП.

Россия неотвратимо движется к экономическому истощению. Для Запада было бы огромной ошибкой потерять самообладание сейчас.

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