Назревает новая Авдеевка. Что означают последние движения России на Бахмутском направлении

Противник стягивает под Бахмут все новые силы. Вероятно, это означает, что здесь россияне собираются устроить новую Авдеевку, предполагает военный аналитик Константин Машовец

На Бахмутском направлении противник продолжает попытки пробиться к каналу "Северский Донец — Донбасс"... Основными направлениями его усилий здесь являются:

дирекция Богдановка — Часов Яр, здесь противник атакует на двух основных участках — через собственно с.Богдановка (северо-восточную часть которого, он очевидно уже взял под контроль), и вдоль дороги 00506;

Ивановское — Ступочки, действуя севернее и северо-восточнее с.Ивановское;

ну и пытается снова обойти руины с.Клещеевка севернее и северо-западнее них, через высоты.

Кроме этого, противник время от времени атакует восточнее Клещеевки и в районе с.Андреевка (или, лучше сказать, того, что от него осталось). То есть, пытается продвинуться ЗА отрезок железной дороги между Бахмутом и Горловкой, в общем западном направлении.

Как мы помним, наступление противника в районе г.Бахмут началось сразу после того, как ему удалось остановить продвижение наших войск южнее города. Когда наши передовые подразделения взяли под контроль Клещеевку и Андреевку, а также вышли вплотную к Зеленополью и Курдюмовке, и возникла реальная возможность перерезать рокадные коммуникации противника южнее города.

Именно в этот момент, проведя перегруппировку своих сил и средств в г.Бахмут и севернее него и сосредоточив здесь основные силы своего 2-го и 3-го армейских корпусов (АК), а также не менее 2-х дивизий воздушно-десантных войск (98-ю и 106-ю воздушно-десантные\пдд) и определенные силы 8-й общевойсковой армии (ОВА), в частности ее 150-й мотострелковой дивизии — противник сам перешел в наступление с рубежа Дубово-Васильевка — Берховка, в районе Ягодное и Хромовое, в общем юго-западном направлении (то есть, акцентировано в направлении на г. Часов Яр).

Причем, противник постепенно наращивал силы, введенные в бой. Например, сначала 98-я пдд действовала одним полком (331-м парашютно-десантным\пдп), но потом ввела в бой и два других — 217-й и 299-й пдп, постепенно перемещенные сюда с Лиманского направления.

Так же происходило и с силами 2-го и 3-го АК, которые были задействованы противником на Бахмутском направлении — с 83-й и 88-й отдельными мотострелковыми бригадами (омсбр) 2-го АК и 3-м АК (сначала действовала одна его 72-я омсбр, а затем началось введение в бой полков всей 6-й мсд).

То есть, по сути, происходило то, что укладывалось в ту "схему", которая очевидно, была разработана украинским командованием при планировании и организации летне-осенней кампании 2023-го года.

А именно, пользуясь тем фактом, что противник так или иначе будет вынужден прилагать максимум усилий для удержания г.Бахмут (причем, даже из общественно-политической целесообразности), оттянуть часть сил противника на Бахмутское направление и, в свою очередь, провести ряд активных, наступательных действий на других направлениях, например — в Южной операционной зоне.

Однако, судя по всему, командование противника просчитало это и сделало то, что от него и ожидали — сосредоточило здесь группировку своих воздушно-десантных войск (ВВД) и значительную часть 3-го АК, которые, при других "раскладах", могли оказаться — или на Лиманском направлении, или где-то на юге (например на Бердянском или Мелитопольском направлениях).

Но, сделали то россияне с вполне сознательной "оттяжкой по времени", то есть, дождавшись подходящего момента.

Какого?

А вполне понятного — истощение наступательных возможностей наших войск в районе Бахмута...

Более того, сейчас, собственно, россияне используют (точнее, использовали) в качестве "вспомогательного" это наступление для оттягивания уже части наших сил с Донецкого направления.

На данный момент, ситуация на этом направлении выглядит следующим образом:

в районе с.Ивановское противник наступает силами 102-го мотострелкового полка (мсп) 150-й мотострелковой дивизии (мсд), сравнительно недавно введенного в бой;

севернее, по направлению Богдановское — Часов Яр и севернее Ивановского, оперируют подразделения 331-го и 217-го пдп (то есть, подразделения и части 98-й пдд продолжают выполнять роль "основной штурмовой силы" в наступательных действиях противника по направлению на "часик");

в районе северо-западнее и восточнее Клещеевки и далее на юг к Андреевке оперируют мотострелковые полки территориальных войск (мсп ТрВ) 6-й мотострелковой дивизии (мсд) 3-го АК, в частности, 1008-й и 1194-й мсп ТрВ, а также целый "набор" подразделений 83-й и 88-й отдельных мотострелковых бригад (омсбр) 2-го АК 8-й общевойсковой армии (ОВА).

Но для общего понимания ситуации следует помнить, что употребление термина "Бахмутское направление", как правило, на самом деле несколько шире, чем, собственно, ситуация вблизи и вокруг этого города. Это и ситуация севернее города (по сути, южный фас Северского выступа), и южнее него.

То есть, когда мы говорим "Бахмутское направление", надо понимать, что речь идет о "немного большием" участке ЛБС, чем, собственно, бои вокруг города.

Например, активные (наступательные) действия 106-й пдд противника вместе с подразделениями 123-й омсбр по направлениям на Раздоловку и Выемку, севернее и северо-восточнее г.Соледар, также относятся к этому направлению и влияют непосредственно на ситуацию вокруг Бахмута.

Подведем итоги...

Как по мне, Бахмутское направление имеет все перспективы рассматриваться командованием противника как "следующая замена" Авдеевскому на ближайшее время сразу по нескольким признакам. Но о них — как-то в другой раз...

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