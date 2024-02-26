За что воюют украинцы? Простая история, дающая ответ на этот вопрос

Главная ставка в войне с Россией — свобода, убежден экономист Роман Сульжик. Украинцы борются за то, чтобы остаться свободными, чтобы не стать рабами, как этого хочет Путин и его подчиненные.

За что мы воюем? Уже два, десять, сотни лет? Что именно мы отстаиваем?

Позволю себе поделиться с вами историей, которая оставила невероятное впечатление.

Позавчера ехал с друзьями в такси в Ивано-Франковске, и пожилой водитель, очень веселый западенец, неожиданно начал нам что-то говорить по-русски — видимо, услышал, что мы этот язык еще немного используем.

Я говорю — не надо, продолжайте нормально общаться, зачем себя ломать?

И он неожиданно говорит:

"Я из Львова, и для меня русский — родной язык. У меня отец был бандеровец, так меня после войны забрали от мамы в детский дом, и там воспитывали только на русском. Потом отправили на целину в Казахстан, я украинский язык только в 80-е первый раз начал учить".

Мы реально были шокированы, до этого он разговаривал на прекрасном украинском. Я продолжил его спрашивать:

— А когда вы поняли, кем отец был на самом деле?

— Еще в Советском Союзе. Я встречался с девушкой, так ее отец был диссидент, и он когда услышал мою фамилию, рассказал, кто был мой отец, он хорошо знал о нем, говорил, что был настоящий герой.

Он еще много чего рассказал. Самое яркое — о том, что его сын служил во Французском легионе, с друзьями вернулся в начале войны и защищал Сумы. И меня поразила его искренняя ненависть к тому, что с ним сделали. "Везде был только русский язык. Школа — русский. Училище — русский. Работа — русский. Все детство учили, что отец был врагом и предателем".

Я слушал его и понимал — именно за это мы сейчас воюем!

Я не хочу жить в мире, где мы проигрываем, Украина перестает существовать, и моего сына забирают в какой-то "детский дом", там учат, что отец был нацист и украинец, а он — русский и должен падать на колени, когда видит портрет Путина.

Я хочу, чтобы мой сын разговаривал только на украинском, чтобы он вообще не понимал русский, чтобы этот язык в моей семье умер вместе со мной.

Сотни лет они ломали судьбы украинцев и убивали нас только за то, что мы были свободными людьми и не хотели жить в их "дружеской семье" рабов.

Наше основное отличие от "русских" — мы не рабы. Мы никогда ими не были и никогда не будем.

Именно поэтому они нас так ненавидят.

Именно поэтому мы сейчас воюем.

И именно поэтому мы победим.

Горжусь всеми нами, и счастлив жить именно сейчас, когда мы окончательно сбрасываем с себя и с наших детей цепи палачей.

Слава Украине!

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