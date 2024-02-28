В Европу выехали еще не все. Почему и сколько внутренних переселенцев могут стать эмигрантами

"Согласно исследованию МОМ, 23% из тех, кто настроен сменить место жительства, планируют переезд в другие, прежде всего европейские, страны. Среди ВПЛ, которые вернулись домой, доля потенциальных эмигрантов еще больше — 32%. Таким образом, количество беженцев из Украины в Европу может существенно пополниться за счет внутренних переселенцев". Мнение

В 2014 году, когда я с беременной женой переехал из родного Луганска в Киев, казалось, что пройдет максимум несколько месяцев, и мы вернемся домой. Там, где родные, там, где наша уютная квартира, собственный бизнес... Но прошло 10 лет, — и в Украине уже насчитывается 5 миллионов людей, жизнь которых поместилась в один чемодан. Это как население Финляндии или половина населения Швеции. "Вы знаете, как это — когда нет дома?" — чаще всего спрашивают меня на встречах переселенцы. Да, я знаю, и хорошо понимаю, боль каждого из этих 5 миллионов людей, которые приняли для себя осознанное решение — не ехать за границу, а остаться в Украине, потому что являются патриотами не на словах, а в своих поступках.

Но будет ли так и в будущем, не станут ли нынешние внутренние переселенцы эмигрантами из-за того, что государство не уделяет им достаточно внимания?

На данный момент органы власти смогли обеспечить временным жильем лишь 1% переселенцев, что составляет не более 46 тысяч ВПЛ. Это данные Временной специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ, которую мы создали вместе с коллегами по парламенту. Подавляющее большинство переселенцев скитаются по родственникам или снимают жилье. 2000-3000 грн, которые выплачиваются ежемесячно ВПЛ, — копейки, но они помогают платить за аренду. Такие деньги получают, согласно данным Минреинтеграции, 2,6 млн человек. По подсчетам нашей комиссии, автоматически с марта выплаты продлят только 800 тыс. человек. Возникает вопрос: что делать остальным?

Подавляющее большинство переселенцев скитаются по родственникам или снимают жилье

Ни в коем случае речь не идет о том, чтобы терпеть безработицу среди трудоспособных ВПЛ. Но как быть многодетным матерям с прифронтовых территорий, которые не имеют возможности оставить ребенка в детском саду, потому что в тех регионах они просто не работают? Кстати, вопреки распространенному мнению, что большинство ВПЛ осели на западе страны, фактическими лидерами по количеству ВПЛ, по данным Минсоцполитики, являются Донеччина и Харьковщина — 549 300 переселенцев и 527 335 соответственно. Как быть тем, кто живет в селах, где найти работу — это сверхсложная задача? Как нам отчитывалось на заседании комиссии руководство местных ОВА, подавляющее количество переселенцев проживает как раз в небольших городках и сельской местности.

Обида на государство — очень мощный фактор, чтобы покинуть его. И, к сожалению, каждый из ВПЛ, которые сейчас не могут обустроиться — это потенциальные беженцы

Переселенцы ждут от государства поддержки, понимания и благодарности за то, что не уехали за границу, а остались в стране в самое сложное время, чтобы работать на всех фронтах ради победы. Обида на государство — очень мощный фактор, чтобы покинуть его. И, к сожалению, каждый из ВПЛ, которые сейчас не могут обустроиться — это потенциальные беженцы. Тем более, что, по данным представительства Международной организации по миграции в Украине, до 60% ВПЛ — это женщины. В каждой четвертой семье ВПЛ есть люди с инвалидностью. И почти каждая пятая семья имеет ребенка в возрасте от одного до пяти лет.

Да, создано много государственных программ для ВПЛ. Это и места временного проживания, и программа "Притулок", предусматривающая компенсацию собственникам жилья за то, что они бесплатно размещают у себя переселенцев. Это и кредиты от Держмолодьжитло, и проекты социального жилья. А для трудоустройства ВПЛ есть ваучеры на обучение от Центра занятости, гранты для создания или развития собственного дела, также внедрены компенсации расходов работодателей при трудоустройстве ВПЛ. Активно работает общественный сектор, благотворительные фонды, волонтеры. Есть немало успешных историй релоцированного бизнеса, открытия собственного дела на новом месте.

Но общественная организация, соучредителем которой я являюсь, сталкивается, к сожалению, в основном с другими кейсами: "негде жить", "нет денег", "не могу найти работу", "нечем платить за переобучение"... И это тысячи обращений в хабы ОО "ВПЛ Украины", которых более 20 по всей стране.

Страна может потерять миллионы людей, которых война лишила собственного дома Фото: УНИАН

Но если вернуться домой нет возможности, а нормальная жизнь не складывается здесь и сейчас, то альтернативой представляется только дальнейшее переселение. Согласно исследованию МОМ, 23% из тех, кто настроен сменить место жительства, планируют переезд в другие, прежде всего европейские, страны. Среди ВПЛ, вернувшихся домой, доля потенциальных эмигрантов еще больше — 32%. Таким образом, количество беженцев из Украины в Европу может существенно пополниться за счет внутренних переселенцев.

Уверен, чтобы ВПЛ однажды не приняли решение ехать искать лучшей доли за границу, государство должно их услышать. Мы должны искать варианты обеспечения людей бесплатным жильем, мы должны комплексно решать вопросы трудоустройства переселенцев и их доступа к социальной инфраструктуре.

Вопрос ВПЛ так же важен, как и обеспечение Украины оружием. В противном случае страна может потерять миллионы людей, которых война лишила собственного дома. Сегодня их дом — это Украина, но что будет завтра?