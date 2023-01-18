Демография виновата: почему в Украине средний размер пенсии - всего 112 евро

В Украине пенсии в три-шесть раз ниже, чем в странах Евросоюза. Эксперты уверены – солидарная пенсионная система в стране уже не работает и пора переходить к реформе пенсионной системы.

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В Украине средний размер пенсии, согласно данным Пенсионного фонда Украины, в 2022 году составил чуть выше 4622 грн. Фактически, это 112 евро в месяц. Тем временем в соседней Польше средняя пенсия превышает 600 евро. Об этом пишет Фокус в статье "Миллионы на старость. Зачем украинцам накопительные пенсии и как повлияют на выплаты".

Татьяна Сальникова, советница Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов, экс-замминистра соцполитики по вопросам европейской интеграции, говорит, что в Украине следует срочно внедрять накопительный уровень пенсионной системы, так как демография в стране не позволяет функционировать солидарной пенсионной системе.

"У нас большие демографические проблемы. Еще в 2003 году было ясно, что реформа нужна. Если у нас сегодня 10 млн 700 тыс. пенсионеров, то ровно столько же у нас и застрахованных лиц, за которых платят ЕСВ. Из них 8,5 млн – наемные работники, другие – ФОПы или люди, за которых государство платит ЕСВ. У нас уже работающих меньше пенсионеров. При таких условиях либо надо половину зарплаты забирать, чтобы платить пенсии, либо что-то другое. Потому и возникает потребность накопительного уровня. Это нужно делать сегодня. Все равно солидарная система финансируется за счет дотаций ПФУ", — отметила Татьяна Сальникова.

По ее словам, демография в стране и раньше не позволяла создать базу для устойчивой солидарной системы, а война усугубила эти проблемы, потому что в Украине гибнут люди трудоспособного возраста, также стране грозит кризис рождаемости.

"Будет кризис рождаемости – об этом рассказывала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова. Остро стоит и вопрос миграции. По данным комиссара ООН, 87% уехавших из Украины пока не планируют возвращаться, большая миграция, а это люди трудоспособного возраста и дети. Пенсионная солидарная система становится обременительной при таких условиях", — говорит Татьяна Сальникова.

Глава правления Growford Institute Виталий Ломакович считает, что накопительный уровень пенсионной системы в Украине нужно запускать.

"Демографическая тенденция относительно сокращения трудоспособного населения, являющегося, по сути, основой функционирования солидарной пенсионной системы, в дальнейшем даже усилится, что приведет в итоге к ограничению размеров будущих пенсионных выплат или к дополнительной нагрузке на государственный бюджет", — говорит Виталий Ломакович.

То есть, во избежание полного краха пенсионной системы эксперты выступают за скорейшее внедрение накопительных счетов для будущих пенсионеров.

Ранее Фокус писал, что на начало 2023 года средний размер пенсий в Украине — 4 622,60 грн. По сравнению с 2022 годом, размер выплаты увеличился на 15,8%.

Как сообщалось, все военные расходы Украина в 2023 году будет покрывать за счет собственных налоговых поступлений, тогда как социальные статьи госбюджета будут покрываться средствами от поступления кредитов и грантов.