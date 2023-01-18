Демографія винна: чому в Україні середній розмір пенсії – всього 112 євро.

В Україні пенсії у три-шість разів нижчі, ніж у країнах Євросоюзу. Експерти впевнені — солідарна пенсійна система в країні вже не працює і настав час переходити до реформи пенсійної системи.

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В Україні середній розмір пенсії, згідно з даними Пенсійного фонду України, у 2022 році становив трохи вище за 4622 грн. Фактично це 112 євро на місяць. Тим часом у сусідній Польщі середня пенсія перевищує 600 євро. Про це пише Фокус у статті "Мільйони на старість. Навіщо українцям накопичувальні пенсії та як вплинуть на виплати".

Тетяна Сальникова, радниця Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів, ексзаступниця міністра соцполітики з питань європейської інтеграції, каже, що в Україні слід терміново впроваджувати накопичувальний рівень пенсійної системи, оскільки демографія в країні не дозволяє функціонувати солідарній пенсійній системі.

"У нас великі демографічні проблеми. Ще у 2003 році було ясно, що реформа потрібна. Якщо у нас сьогодні 10 млн 700 тис. пенсіонерів, то рівно стільки ж у нас і застрахованих осіб, за яких платять ЄСВ. З них 8,5 млн — наймані працівники, інші — ФОПи або люди, за яких держава платить ЄСВ. У нас уже працюючих менше пенсіонерів. За таких умов або треба половину зарплати забирати, щоб платити пенсії, або щось інше. Тому і виникає потреба накопичувального рівня. Це треба робити сьогодні. Все одно солідарна система фінансується за рахунок дотацій ПФУ", — зазначила Тетяна Сальникова.

За її словами, демографія в країні й раніше не дозволяла створити базу для стійкої солідарної системи, а війна посилила ці проблеми, тому що в Україні гинуть люди працездатного віку, а також країні загрожує криза народжуваності.

"Буде криза народжуваності — про це розповідала директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова. Гостро стоїть і питання міграції. За даними комісара ООН, 87% тих, що виїхали з України, поки не планують повертатися, велика міграція, а це люди працездатного віку та діти. Пенсійна солідарна система стає обтяжливою за таких умов", — каже Тетяна Сальникова.

Голова правління Growford Institute Віталій Ломакович вважає, що накопичувальний рівень пенсійної системи в Україні слід запускати.

"Демографічна тенденція щодо скорочення працездатного населення, яке, по суті, є основою функціонування солідарної пенсійної системи, надалі навіть посилиться, що призведе в результаті до обмеження розмірів майбутніх пенсійних виплат або до додаткового навантаження на державний бюджет", — каже Віталій Ломакович.

Тобто, щоб уникнути повного краху пенсійної системи, експерти виступають за якнайшвидше впровадження накопичувальних рахунків для майбутніх пенсіонерів.

Раніше Фокус писав, що на початок 2023 року середній розмір пенсій в Україні становить 4 622,60 грн. Порівняно з 2022 роком розмір виплати збільшився на 15,8%.

Як повідомлялося, всі воєнні витрати Україна в 2023 році покриватиме за рахунок власних податкових надходжень, тоді як соціальні статті держбюджету покриватимуться коштами від надходження кредитів та грантів.