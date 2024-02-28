Ни Харькова, ни Киева. Чего ожидать от российского наступления на фронте

Блогер Юрий Богданов разбирает ситуацию на фронте, сложившуюся на конец февраля. Выводы просты: российское наступление рано или поздно выдохнется, ни одного крупного города враг захватить не сможет, повода для паники нет

Что происходит?

Подобрал мыслей военных, собственных наблюдений, и давайте коротко попробуем навести фокус, без эмоциональной накрутки. В общем сейчас — четкое дежавю лета 2022 года. Очередной цикл, когда они давят, а мы проходим испытания на прочность.

Главное испытание — на фронте. Второстепенное — в головах тех, кто в тылу. Находиться внутри очередного цикла этой войны и быть заложниками политической воли союзников — тяжело. Проходить испытания на взрослость, готовность инвестировать в себя и свой ресурс в победу — тоже тяжело.

Сейчас мы проходим уже четвертый цикл российского наступления. Февраль–март 2022, май–август 2022, декабрь 2022–апрель 2023, и вот — с октября 2023 до сих пор. За лето 2022, их наиболее успешную попытку, во время наиболее интенсивного наступления, они захватили Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Изюм, Лиман. Полуокружив нашу группировку на Донбассе. Тогда тоже союзники где-то до июля не могли решиться на Himars, а артиллерия поступала очень медленно.

Мы пока не знаем точно насколько у них хватит ресурса наступать. Агиль Рустамадзе оценивает, что их наступательного потенциала хватит максимум на 1,5 месяца. Но это будет очень сильно зависеть от наших партнеров. Если цирк в Конгрессе исчерпывает себя в марте, а снаряды из Европы будут поступать с обновленным темпом, то к апрелю россияне остановятся, так и не сумев захватить городов, сопоставимых хотя бы с Северодонецком. Потому что для этого россиянам нужно вернуть общую ситуацию до состояния лета 2022 года, а до этого им далековато. И надо еще, чтобы полгода союзники занимались ерундой, мы ничего не делали, а у них не было никаких проблем.

Когда читаете очередной российский панический разгон о штурме Харькова или Запорожья, вспомните такой же о наступлении из Беларуси зимой 23, как орды россиян и белорусов попрут снова на Киев. Чего, конечно, не произошло, потому что повторить подобную авантюру у россиян не было ресурсов. Штурм города-миллионника, до которого еще надо дойти, как был самоубийством для армии РФ, так и остался.

Тем более, в Харьков идти с Купянского направления довольно странно, когда есть Белгородщина. Но данных, что россияне что-то там собирают, нет даже в нашем паническом интернете. Поэтому мы будем наблюдать очередную попытку взять Изюм и снова угрожать Краматорску с севера. Получится ли это у них до истощения наступательного потенциала, доукомплектации наших бригад людьми и поступления помощи? Это пот мы и увидим в марте.

По Авдеевке. Да, то, что сейчас ВСУ планомерно отходит от окрестных сел — вполне прогнозируемое следствие потери Авдеевки. Нет смысла удерживать территорию вплоть до следующей серии высот, которая от Авдеевки отстоит на несколько километров. Поэтому планомерный спланированный отход под прикрытием — правильное решение военного командования. А кто пишет, что "подготовленные рубежи" должны находиться чуть ли не в 1-2 км за Авдеевкой — или не понимает, что пишет, или сознательно манипулирует. К сожалению, часто потеря опорной точки сопровождает ряд других потерь вокруг нее. Как было с теми же россиянами 2022 года.

Является ли 2024 реальным масштабное контрнаступление, каким оно планировалось в 2023 году? Нет. Просто потому, что такая концепция себя не оправдала. И нам снова придется искать ситуативные возможности для наступления, как это было с Харьковом 2022. Или накапливать силы (человеческие и материальные) и ждать системного истощения российских сил.

Война — это процесс со сложной внутренней логикой. Где не всегда работает линейная логика, так как невозможно учесть все факторы и предусмотреть все тенденции. Это — соревнование выносливости. В первую очередь — психологической.

Эта фаза российского давления пройдет, главное — не впасть в коллективную истерию. Советы и рекомендации для гражданских стандартные. Не мобилизованы — донатьте, делайте дроны, ремонтируйте машины, сдавайте кровь. Вы не в Украине? Донатьте, выходите на митинги и требуйте усиления помощи. За митинг или сбор вас не депортируют. Если вы не в стране, у вас тоже есть обязанность ей помогать. Не нойте. Работаем дальше.

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