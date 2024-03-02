Мобилизация в Украине и РФ: что ждет обе армии на третьем году войны

Никто не может предсказать, что произойдет в следующие 12 месяцев, справедливо замечает аналитик Леон Арон в колонке для The Dispatch. Но мы можем понять ход событий в течение третьего года, оценив вероятное поведение Украины, России и Запада.

В поисках реванша за то, что ее лидеры считают катастрофическим национальным поражением, большая и могущественная страна вторгается на территорию гораздо меньшего соседа под предлогом спасения этнических братьев от якобы систематических убийственных нападений. Агрессор также декларирует своей конечной целью свержение "мирового господства" "англосаксонских международных капиталистов".

Замените Вторую мировую войну "холодной войной", Чехословакию — Украиной, судетских немцев — этническими русскими на юго-востоке Украины, а "англосаксов" — США и их союзниками — и война Владимира Путина пугающе напомнит прелюдию Гитлера ко Второй мировой войне. К историческим параллелям следует относиться с большой долей скептицизма, но такое странное совпадение мрачно встает перед нами на третьем году войны.

Никто не может предсказать, что произойдет в следующие 12 месяцев, но мы можем понять ход событий в течение третьего года, оценив вероятное поведение трех ключевых игроков непреходящей геополитической трагедии: Украины, России и Запада.

Украина отягощена множеством серьезных военных и политических проблем. Противник превосходит по численности и вооружению. Солдатам приходится нормировать боеприпасы, в том числе 155-мм снаряды, которые имеют решающее значение в непрекращающихся артиллерийских дуэлях с российскими войсками. Поскольку численность некоторых передовых подразделений сократилась до 20 процентов от их штатного состава, Киеву, возможно, придется мобилизовать сотни тысяч резервистов, в то время как у правительства не хватает денег для выплаты им зарплаты, а уклонение от призыва становится проблемой.

Отсутствие значительного прогресса на поле боя неизбежно подрывает поддержку харизматичного президента Владимира Зеленского и ограничивает его способность действовать в то время, когда он стоит перед трудным выбором, включая снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет и повышение налогов для обеспечения зарплат солдатам. Он по-прежнему популярен среди большинства украинцев, однако их доверие к нему снизилось с 84 процентов в декабре 2022 года до 62 процентов два месяца назад. Одним из факторов, ухудшивших авторитет Зеленского, стало увольнение популярного главнокомандующего Валерия Залужного, что не понравилось ни армии, ни общественности в целом.

Тем не менее, почти две трети украинцев выступают за войну с Россией до тех пор, пока вся оккупированная территория не будет освобождена, при условии поставок вооружения с Запада. И поэтому в 2024 году украинская армия продолжит попытки удержать линию фронта протяженностью 600 миль.

Основная задача России в наступающем году — сохранить социальный мир, платя за войну и отправляя сотни тысяч людей калечить и убивать в Украине. Война, которая уже потребляет почти 40 процентов бюджета страны, обходится России примерно в 300 миллионов долларов в день, а в 2024 году станет еще дороже. По данным российского Минфина, расходы на "оборону и безопасность" увеличатся на 68 процентов. Поскольку триллионы рублей вложены в военно-промышленный комплекс, цены на основные продукты питания и предметы первой необходимости выросли на 23 процента в годовом исчислении, а инфляция будет продолжать расти, несмотря на 16-процентную базовую ставку Центрального банка.

Приблизительно 50 000 убитых или раненых каждые шесть месяцев, астрономический уровень потерь в России в 37 процентов сопоставим с истощением британской армии в Первой мировой войне. Несмотря на то, что тюрьмы опустели от десятков тысяч заключенных, "добровольно" воевавших на Украине, включая насильников и убийц, помилованных Путиным после шести месяцев пребывания в Украине, в декабрьском президентском указе было объявлено о дальнейшем расширении российской армии на 170 000 солдат. Как бы ему не хотелось избежать общенациональной "частичной мобилизации" по политическим причинам, Путин почти наверняка объявит об этом после президентских "выборов" в марте.

Умножая негодование по поводу более тяжелой жизни и прощания с мужьями, сыновьями и братьями, направляющимися в Украину, самой разрушительной перспективой для социального мира в долгосрочной перспективе является осознание того, что эти огромные затраты крови и денег предназначены только для поддержания кровавого тупика. России почти наверняка не хватит технологических и людских ресурсов, а также тактической (тем более — стратегической) хватки для проведения крупного наступления в 2024 году, не говоря уже о достижении победы.

Тем не менее, при отсутствии резкого падения цен на нефть, в 2024 году у Кремля будет достаточно денег. В Фонде национального благосостояния осталось 133 миллиарда долларов, одну пятую из которых Путин уже забрал в прошлом году. Обманутые телевизионной пропагандой, напуганные или безразличные, россияне, скорее всего, останутся послушными, поскольку публичные проявления антивоенных настроений мгновенно наказываются длительными сроками тюремного заключения, а правительство продолжает выплачивать огромные, по российским меркам, выплаты солдатам, уволенным из-за ранений и еще большие суммы семьям погибших. Зарождающееся движение жен и матерей, требующих возвращения или хотя бы ротации мобилизованных резервистов, слишком малочисленно и уязвимо, чтобы спровоцировать общенациональный протест в этом году.

Ну, а Запад, несмотря на противоречия, продолжит удерживать Украину в борьбе. Единственное изменение может заключаться во внутреннем разделении труда: разгневанный высказыванием Дональда Трампа о согласии с нападением России на членов НАТО, которые не "заплатили", а также шокированный и испытывающий отвращение убийством Алексея Навального, ЕС, возможно, настолько напуган, что резко увеличит как денежную, так и материальную поддержку Украины.

Европейский вклад также может вырасти из-за исчезновения надежд на прекращение огня в 2024 году. Остановка борьбы в этом году не будет выбором ни Зеленского, ни Путина. Какой бы тяжелой ни была украинская ситуация, пока продолжает поступать западная помощь, Киев не будет игнорировать общественное мнение, де-факто сдав Донбасс, который насчитывает около 20 процентов территории Украины. Со своей стороны, Путин, вероятно, надеется, что избрание Трампа поможет Москве заключить лучшее – и постоянное – мирное соглашение в 2025 году.

И вот итог: третий год продолжается без каких-либо прорывов на поле боя. Но не заблуждайтесь: всевозможные важные политические, экономические и военные тенденции будут разворачиваться на заднем фоне в течение 2024 года в Москве, Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, чтобы соединиться в четвертом году, который, вероятно, решит исход войны и войны. А вместе с ним — и судьбу Украины, России и Запада.

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