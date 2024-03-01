Отыграть контрнаступление-2023. Что сейчас пытаются сделать россияне на Южном направлении

На Южном направлении россияне в последнее время заметно активизировались. Военный аналитик Константин Машовец видит в этом попытку врага вернуться на те позиции, которые он занимал в Запорожской области до начала контрнаступления-2023

Осмотр, Южная операционная зона.

1. Очевидно, что в ближайшее время противник попытается существенно улучшить свое положение на Бердянском направлении

В последнее время, передовые подразделения 127-й мотострелковой дивизии (мсд) из состава 5-й общевойсковой армии (ОВА) противника значительно оживились западнее с.Старомайорское.

Ее 394-й мотострелковый полк (мсп), который уже осуществлял ранее несколько акцентированных попыток существенно продвинуться между с.Приютное и с.Старомайорское в северном направлении, снова пытается атаковать\штурмовать, но на этот раз — пробует пробиться к Старомайорскому с запада.

В свою очередь, южнее села противник ввел в бой подразделения 1461-го мотострелкового полка территориальных войск (мсп ТрВ), приписанного к 36-й ОВА (это полоса обороны 60-й отдельной мотострелковой бригады\омсбр той же 5-й ОВА). Видимо, надеясь во взаимодействии со 127-й мсд вытеснить наши войска из Заветного Желания и Старомайорского одновременным и сконцентрированным давлением с юга и запада.

Пока ничего значительного добиться они не смогли. Но, вероятно, это лишь начало определенных усилий командования противника на этом направлении (ГВ "Восток") по улучшению своего тактического положения.

Об этом свидетельствует "всплытие" на этом направлении и подразделений 57-й омсбр, которая, очевидно, вернулась из-под Бахмута в "лоно" родной 5-й ОВА… Сейчас, ее 2-й мотострелковый батальон (мсб) перемещается на хорошо известный мне полигон в Новопетровке, под Бердянском.

Планируется, что из его состава будет сформировано несколько штурмовых подразделений (вероятно, до 2-х штурмовых рот, по штату "ШТОРМ"), которые в дальнейшем будут введены в бой в полосе 60-й омсбр с задачей — пробиться или в Старомайорское, или в Заветное Желание.

К тому же, на этом же направлении (Заветное Желание — Старомайорское) фиксируется по крайней мере 3 разведывательные группы из состава 14-й отдельной бригады специального назначения (обр СпН) противника, которые специализируются на применении барражирующих боеприпасов типа "Ланцет" и фпв-и дронов.

Очевидно, что они здесь сконцентрировались не для того, чтобы "прохлаждаться". Обычно, в последнее время, противник пытается любую свою активность (в первую очередь, наступательного характера), в обязательном порядке сопровождать массированным применением ударных БПЛА тактической зоны.

Кроме этого, по направлению Степановка — Красное, 127-я мсд противника также в последнее время проявляет активность силами передовых подразделений своего 114-го мотострелкового полка, которому удалось продвинуться вдоль двух посадок на север.

2. На Токмакском направлении,

после того, как противнику удалось серией настойчивых атакующих\штурмовых действий существенно отодвинуть на север наши передовые подразделения от первой позиции своего главного рубежа обороны между Новопрокоповкой и Вербовым, а также выйти к западной окраине с.Работино, он вынужденно притормозил и пытается на данный момент перегруппировать свои атакующие тактические группы с целью продолжения процесса "восстановления положения", существовавшего ДО начала украинского наступления летом-осенью прошлого года.

Западнее Вербового действует сводная тактическая группа воздушно-десантных войск противника (247-й десантно-штурмовой полк\дшп из состава 7-й десантно-штурмовой дивизии\дшд и 104-й дшп из состава 76-й дшд).

В свою очередь, южнее и западнее Работино пытаются наступать передовые подразделения 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии (ОВА) в виде батальонов ее 70-го и 71-го мотострелковых полков (мсп).

Как по мне, в ближайшее время я бы ожидал со стороны командования 58-й ОВА противника определенного наращивания усилий. Например, путем попытки задействовать подразделения 136-й омсбр северо-западнее Работино, с целью обойти этот узел обороны ВСУ с севера и перерезать дорогу, которая связывает Работино и Новоданиловку.

Как бы там ни было, но даже несмотря на эти безумные атаки противника на Токмакском направлении, которые начались пару недель назад, ВСУ продолжают удерживать северо-западнее с.Вербового определенный отрезок первой позиции главного рубежа обороны противника на этом направлении, на который они вышли в ходе своего наступления летом-осенью прошлого года, правда — не очень широкий и значительный по фронту — 1-1.5 км.

3. В завершение, немного о Приднепровском направлении.

Честно говоря, я не знаю, что там "окончательно зачистила" путинская ШойгА в районе с.Крынки, но ВСУ продолжают удерживать часть остатков этого села.

Более того, последняя попытка нескольких штурмовых групп из состава 26-го мотострелкового полка (мсп) 70-й мотострелковой дивизии (мсд) противника "окончательно" оттеснить наши передовые подразделения с позиций в Крынках непосредственно в пойму Днепра, закончилась неудачно для них.

Если бы это было так, как докладывала Шойга…, то генералу Теплинскому не было бы никакой необходимости удерживать в районе Крынок:

810-ю отдельную бригаду морской пехоты (обр МП);

144-ю отдельную мотострелковую бригаду (омсбр);

2 десантно-штурмовых полка (дшп) из состава 104-й дшд;

2 мотострелковых полка (мсп) из состава 70-й мсд;

усиливать всю эту группировку по крайней мере 2-а батальонами 17-го танкового полка (тп) той же 70-й мсд;

и поддерживать по крайней мере 2-мя дивизионами 81-го самоходно-артиллерийского полка, также из состава 70-й мсд.

По сути, на отрезке между Казачьими Лагерями и Корсункой действует почти полным составом одна мотострелковая дивизия противника, главные силы еще одной дивизии (десантно-штурмовой) и по крайней мере 2-х отдельных бригад.

В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос — зачем, если там уже давно "все зачистили"? С кем воюет вся эта орда, с несколькими взводами украинских морпехов, которые засели в плавнях?

Более того, тактические плацдармы ВСУ продолжают существовать севернее с.Подстепное и по направлению на с.Пойма, на Дачах, западнее г.Олешки, на номерных островах. Это теперь командование УВ "Днепр" против каждого из них будет сосредотачивать такие группировки?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник