Не Байден, не Шольц и не Сунак: кто и что поможет Украине выиграть войну

В решающий год войны украинцам нужно совместить свой природный идеализм с трезвым взглядом на происходящее, пишет волонтер Геннадий Друзенко. Нужно понимать, что движет нашими врагами и союзниками — и использовать это для победы

О ТВЁРДОСТИ

Человеческая зрелость определяется трезвостью взгляда на мир. Это не значит, что надо смириться с его недостатками и несовершенством, отнюдь! Просто чтобы сделать мир хоть немного лучше, его нужно воспринять (но не обязательно принять!) таким, какой он есть. Вылечить пациента можно только поставив ему правильный диагноз...

Этот мир смешан из идеализма, который не дает ему превратиться в застоявшееся болото, и прагматизма, иногда переходящего в откровенный цинизм, но не дающего миру утонуть в чертогах мечты.

Если бы мир был идеалистическим, мы бы уже имели не только целые полки F-16, но и F-35, не только сотни Taurus'ов, но и тысячи Томагавков, а украинские подразделения бы воевали бок о бок с американскими, британскими, французскими и польскими воинами. Но Запад категорически не хочет становиться участником российско-украинской войны. Более того, он делает все, чтобы держать ход этой войны под контролем. А поскольку рычагов влияния на путинскую Россию у него пока немного, ход военных действий он может контролировать только дозируя поставки вооружений и боеприпасов Украине и выдвигая четкие ограничения по их использованию.

В конце концов наши главные союзники — это страны, самые выдающиеся лидеры которых в прошлом веке, не моргнув глазом, приехали в гости к Сталину в Крым, менее чем через год после того, как он грубо депортировал оттуда крымских татар, и согласились отдать ему аннексированные в начале Второй мировой польские земли, хотя сотни тысяч поляков бок о бок с британцами и американцами освобождали Европу от нацистов...

Никто иной, как сэр Уинстон Черчилль, сказал польскому генералу Андерсу, начальнику 2-го польского корпуса и герою битвы при Монте-Кассино: "Заключая договор с Польшей, Британия никогда не давала гарантий относительно польских границ; мы гарантировали и обещали, что Польша будет существовать как свободное, независимое государство, полностью суверенное, сильное и великое, а также что ее граждане будут жить счастливой жизнью и иметь возможность свободно развиваться без какого-либо постороннего влияния извне". Шел 1944 год, пятый год с тех пор, как Великобритания объявила войну нацистской Германии именно из-за нападения на союзную Польшу. В польской столице захлебывалось кровью Варшавское восстание. А лидер Британии писал жене: "Чем чаще я с ним [Сталиным] вижусь, тем больше он мне нравится"...

И Черчилль, и Рузвельт легко шли на контакт со Сталиным

Я вспомнил этот эпизод, потому что в этом году — особенно, если станет очевидным, что Трамп побеждает на грядущих президентских выборах в США — нас будут пытаться посадить за стол переговоров с Кремлем. Приблизительные условия прекращения огня, на которые может согласиться Путин, недавно обнародовал The Wall Street Journal, назвав целью этих условий "превратить Украину в кастрированное государство".

Мы должны понять, что наиболее благоприятное для нас время российско-украинской войны, когда сотни тысяч воевали в окопах, а миллионы — благодаря этим сотням тысяч — могли жить более-менее обычной жизнью, — уже в прошлом. Финляндии, чтобы примириться с СССР в 1945, нужно было не только согласиться на советские военные базы на ее территории, но и собственноручно посадить лидеров антисоветского сопротивления 1940 года...

Чтобы выстоять в этот непростой год, мы должны совместить свой идеализм, который дает нам силы бороться, с трезвым взглядом на мир. Который, по большому счету, ничего нам не должен. В отличие от той же Польши в 1939 году, у нас нет союзников, которые бы имели юридическое обязательство защищать Украину с оружием в руках в случае нападения на нее. Хотя и Польше это тогда не помогло...

Я вижу впереди большие испытания, которые могут перерасти в трагедию, если мы не мобилизуемся, как весной два года назад. При всей искренней благодарности нашим друзьям и союзникам, наши чиновники должны, наконец, прозреть и понять, что главные союзники украинской власти — Силы обороны и украинский народ, а не Байден, Шольц, Макрон или Сунак. И такое осознание должно радикально изменить взаимоотношения президента и тех, кто выбирает главу государства.

Украине не нужен Наполеон — нам нужен Цинцинат, который, даже спасая республику, скучает по своей ферме и видит в своих согражданах сосестер и собратьев, заслуживающих откровенного разговора о непростых временах, а не победных реляций, все дальше отрывающихся от трагических реалий...

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