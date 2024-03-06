Россия потеряла 1 007 установок РСЗО: какие цифры нужно помнить, слыша о подбитом HIMARS

Россияне обнародовали видео, на котором уничтожение украинской установки HIMARS. Военный корреспондент Богдан Мирошников напоминает, что это первый такой случай с начала войны, а также, что РФ в день теряет минимум по одной установке РСЗО

Оккупанты выложили видео с уничтожением HIMARS.

Заявляется как уничтожение с применением ракеты ОТРК "Искандер" (без уточнения типа), хотя насчет этого есть сомнения. Вполне мог быть "Ланцет" или авиационная ракета. Думаю, позже будет понятно.

Это первая подтвержденная уничтоженная установка за 622 дня с момента официальной передачи первых пусковых (23.06.2022).

За это время Силы Обороны уничтожили (по данным ГШ ВСУ) 767 ед. вражеских РСЗО.

Кстати, сегодня Силы Обороны поразили несколько ед. вражеской РСЗО "Ураган". Сколько из них будет уничтожено — завтра утром отразят в статистике ГШ.

Враг, наверное, еще месяц будет таскать это видео и "смаковать", теряя в среднем 1,36 ед. РСЗО в сутки (1 007 ед. за 741 день войны).

Факты уничтожения западной техники — это все очень неприятно, а потеря даже одной машины HIMARS — это тяжелая потеря для нас.

Потому что самое ценное — это экипаж.

У нас идет война, во время которой мы также несем потери. Мы теряем лучших.

Вечная память павшим воинам.

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