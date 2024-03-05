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Очередной провал России. Почему не заработал новый чудо-огнемет ТОС-2

Россия на весь мир хвасталась своей революционной огнеметной системой ТОС-2. Но на самом деле, как свидетельствует военный обозреватель Александр Коваленко, получился очередной провал, несовместимый с реальностью

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военный эксперт
eye 186
ТОС-2
Фото: ТАСС | ТОС-2 "Тосочка" оказалась несовместимой с фронтовой реальностью
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В октябре 2023 года по российским телеканалам широко рекламировали тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка", не имеющую аналогов в мире, на колесном шасси, которая должна была заменить архаичную ТОС-1А "Солнцепек". Даже отправили ее, якобы, в зону БД в Украину для испытаний, так сказать, в реальных боевых условиях.

Но после пропагандистского экстаза наступил период молчания, а точнее, осознания и принятия того, что ТОС-2 — это очередная "шляпа" от недокулибиных.

Как известно, ТОС-1А "Солнцепек" имела лишь один неоспоримый плюс — разрушительную силу термобарических реактивных снарядов MO.1.01.04M. Все остальное — тотальные минусы.

ТОС-2 должна была исключить минусы ТОС-1А, но получилось несколько иначе. А точнее, совсем не так, как хотелось недокулибиным.

Главным отличием ТОС-2 от ТОС-1А стали термобарические реактивные снаряды нового типа с дальностью поражения целей до 20 км. Но в этих снарядах для увеличения дальности полета уменьшили массу боевой части, и они имеют меньший калибр, чем MO.1.01.04M. И это привело к целому ряду негативных последствий.

Во-первых — снаряд стал менее мощным. Во-вторых — не унифицированным, и применить его можно только на ТОС-2. В-третьих, в связи с увеличением дальности полета ухудшилась точность наведения, даже несмотря на замену изжившего себя артиллерийского дальномера 1Д14, применявшегося на ТОС-1А и позволявшего наводить "Солнцепек" только в режиме прямого наведения, что делало это машину уязвимой для ответных ударов.

Кроме того, для производства новых реактивных снарядов серийно и более или менее пропорционально необходимы новые линии сборки. Пока что сборка только мелкосерийная, обеспечивающая потребности опытных образцов на испытаниях.

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Но не меньше вопросов вызвало более дешевое колесное шасси Урал-63706 "Торнадо-У", которое значительно ограничивает возможности применения этой системы, так же, как и повышает ее уязвимость от грунтов.

И тут масла в огонь подлил недавний кульбит ЗРПК "Панцирь-С1" в Сочи.

Дело в том, что опрокидывание комплекса, при вполне нормальных дорожных условиях, подняло давно уже забытый вопрос о неприспособленности шасси КамАЗ-6560 к перевозке таких массогабаритных объектов. И ничего удивительного.

Например, мое любимое видео: "ЗРПК "Панцирь-С1" провалил стрельбу по, казалось бы, примитивной мишени Е-95, но сейчас важно не это, а то, как его шасси раскачивается во время самой стрельбы. А этому видео — более 3 лет, но ничего не изменилось и не изменится.

Но вернемся к нашим баранам, точнее — ТОС-2. Дело в том, что к шасси "Тосочки" тоже возникло множество вопросов, особенно с учетом нагрузки на нее, а сочинский опрокид и вовсе поднял вопрос о пересмотре шасси для данной системы.

В общем, все никак не получается у не имеющих аналогов в мире ТОС-2 отправиться в серию, чтобы громить коварную НАТУ! Но самое смешное будет, если после недолгих раздумий недокулибины решат поставить ТОС-2 на шасси КамАЗ. Не, ну а чо? Коррупция и интересы монополии управляют! Все правильно сделают! БПРК "Бал" поставили же на КамАЗ и получили БПРК "Рубеж-МЭ", хотя МЗКТ-7930 гораздо лучше вписывался как база для данного комплекса. Но, то такое...

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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