Ще один провал Росії. Чому не запрацював новий диво-вогнемет ТОС-2

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У жовтні 2023 по російських телеканалах широко рекламували важку вогнеметну систему ТОС-2 "Тосочка", що не має аналогів у світі, на колісному шасі, яка мала замінити архаїчну ТОС-1А "Солнцепек". Навіть відправили її, нібито, до зони БД в Україну для випробувань, так би мовити, у реальних бойових умовах.

Але після пропагандистського екстазу настав період мовчання, а точніше, усвідомлення та прийняття того, що ТОС-2 – це черговий "капелюх" від недокулібіних.

Як відомо, ТОС-1А "Солнцепек" мала лише один незаперечний плюс – руйнівну силу термобаричних реактивних снарядів MO.1.01.04M. Все інше – тотальні мінуси.

ТОС-2 мали виключити мінуси ТОС-1А, але вийшло дещо інакше. А точніше, зовсім не так, як хотілося недокулібіним.

Головною відмінністю ТОС-2 від ТОС-1А стали термобаричні реактивні снаряди нового типу з дальністю ураження цілей до 20 км. Але ці снаряди для збільшення дальності польоту зменшили масу бойової частини і мають менший калібр, ніж MO.1.01.04M. І це призвело до цілої низки негативних наслідків.

По-перше – снаряд став менш потужним. По-друге — не уніфікованим, і застосувати його можна лише на ТОС-2. По-третє, у зв’язку зі збільшенням дальності польоту погіршилася точність наведення, навіть не дивлячись на заміну артилерійського далекоміра 1Д14, що зжив себе, застосовувався на ТОС-1А і дозволяв наводити "Солнцепек" тільки в режимі прямого наведення, що робило це машину вразливою для ударів у відповідь.

Крім того, для виробництва нових реактивних снарядів серійно і більш-менш пропорційно необхідні нові лінії складання. Поки що збірка тільки дрібносерійна, що забезпечує потреби дослідних зразків на випробуваннях.

Але не менше питань викликало дешевше колісне шасі Урал-63706 "Торнадо-У", яке значно обмежує можливості застосування цієї системи, так само, як і підвищує її вразливість від ґрунтів.

І тут олії у вогонь підлив нещодавній кульбіт ЗРПК "Панцир-С1" у Сочі.

Справа в тому, що перекид комплексу, за цілком нормальних дорожніх умов, порушив давно вже забуте питання про непристосованість шасі КамАЗ-6560 до перевезення таких масогабаритних об’єктів. І нічого дивного.

Наприклад, моє улюблене відео: "ЗРПК "Панцир-С1" провалив стрілянини по, здавалося б, примітивній мішені Е-95, але зараз важливо не це, а те, як його шасі розгойдується під час самої стрілянини. А цьому відео — більше 3 років, але нічого не змінилося та не зміниться.

Але повернемося до наших баранів, точніше — ТОС-2. Справа в тому, що до шасі "Тосочки" теж виникло безліч питань, особливо з урахуванням навантаження на неї, а сочинський перевертень і зовсім порушив питання про перегляд шасі для даної системи.

Загалом, все ніяк не виходить у незаможних аналогів у світі ТОС-2 відправитися в серію, щоб громити підступну НАТУ! Але найсмішніше буде, якщо після недовгих роздумів недокулібіни вирішать поставити ТОС-2 на шасі КамАЗ. Чи не, ну а чо? Корупція та інтереси монополії керують! Все правильно зроблять! БПРК "Бал" поставили ж на КамАЗ і отримали БПРК "Рубіж-МЕ", хоча МЗКТ-7930 набагато краще вписувався як база для даного комплексу. Але, то таке…

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