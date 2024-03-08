Две основные причины войны. Почему напала Россия и могло ли быть иначе

Блогер Юрий Богданов категорически выступает против распространяющихся в Украине настроений о том, что в нападении России виноваты сами украинцы. Он четко видит две фундаментальные причины кремлевской агрессии, которые никак не зависят от этого.

О причинах агрессии России против Украины.

Поехали по соцсетям очередные манипуляции на тему, какие украинцы неправильные и какие украинцы виноватые в войне. Поэтому в очередной раз надо напомнить, что у войны России против Украины есть две фундаментальные причины:

Россия осталась империей, и власть в этой империи захватила переполненная ресентиментом клика КГБшников во главе с закомплексованным упи...днем. Которые успели построить полноценную диктатуру, обильно оплаченную доходами от нефти, газа и прочих ресурсов при пофигизме Европы и США. И которые в определенный момент настолько убедились в своей безнаказанности, что решились на войну в Европе. Естественно, ради самого лакомого куска, который оторвался от империи, — Украины. Могло ли быть иначе? Трудно ответить объективно. Украина не воспользовалась окном возможностей в 90-х и потеряла время на интеграцию в ЕС и НАТО. Уже в начале 00-х время было упущено. Могли ли мы воспользоваться тем шансом в 90-х, и достаточно ли широким было то окно? Трудно ответить объективно.

Вот — две реальные фундаментальные причины.

Все остальное: язык, культура, все, что еще можно придумать, — это либо российские самооправдания, либо виктимблейминг (приписывание жертве вины за ее страдания, — Ф.) в чистом виде. На российские самооправдания нам должно быть наплевать. А вот виктимблейминг — вещь крайне вредная, оставьте людей в покое. Спасибо.

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